騎士菜鳥探花莫布里。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕騎士本季曾打出亮眼成績,躋身東部強權,但後來遭遇傷兵潮,近期還輸掉重要戰役,目前名次落到第7,日前主場迎戰魔術的比賽還折損菜鳥探花莫布里(Evan Mobley),球團今日則宣布莫布里將缺陣3場。

莫布里在美國時間周一的比賽中受傷,當時他在一次防守落地時不慎踩到魔術華格納(Franz Wagner)扭傷,後來一瘸一跛的走回更衣室,並提前退場。經隔天核磁共振檢查後,確認莫布里為左腳踝扭傷,而騎士球團則宣布莫布里將缺席3場比賽。

例行賽即將進入尾聲,騎士還有6場比賽要打,目前戰績42勝34敗排名東部第7。莫布里本季目前出賽67場皆為先發,場均攻下14.9分8.3籃板1.6阻攻。

Evan Mobley walks to the locker room after suffering a scary looking ankle roll. pic.twitter.com/HZteTt7kzt