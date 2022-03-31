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體育 籃球 NBA

NBA》T.楊恩飆分秀轟41分！ 老鷹寫隊史最狂紀錄虐翻雷霆

2022/03/31 12:42

T.楊恩。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今作客雷霆，少主T.楊恩（Trae Young）狂轟41分、8助攻，幫助球隊以136：118痛宰雷霆，喜收3連勝。

雷霆今日只有8名可用之兵，完全不是老鷹對手，上半場老鷹團隊命中率高達61.7%，轟下85分，T.楊恩一人包辦30分，根據《ESPN Stats & Info》數據指出，這寫下老鷹隊史上半場得分最多的紀錄。

易籃後，第三節才打一半，老鷹得分已經破百，完全將雷霆甩在後頭，T.楊恩打完三節打卡下班，老鷹終場大勝18分。

老鷹6人得分上雙，T.楊恩瘋砍41分、8助攻，生涯第26次轟破40分，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、赫特（Kevin Huerter）各貢獻20分。

雷霆同樣有6人得分上雙，沃特斯（Lindy Waters III）替補出發砍下25分，馬登（Theo Maledon）18分、4籃板、8助攻。

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