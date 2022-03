NBA》T.楊恩飆分秀轟41分！ 老鷹寫隊史最狂紀錄虐翻雷霆

T.楊恩。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹今作客雷霆,少主T.楊恩(Trae Young)狂轟41分、8助攻,幫助球隊以136:118痛宰雷霆,喜收3連勝。

雷霆今日只有8名可用之兵,完全不是老鷹對手,上半場老鷹團隊命中率高達61.7%,轟下85分,T.楊恩一人包辦30分,根據《ESPN Stats & Info》數據指出,這寫下老鷹隊史上半場得分最多的紀錄。

易籃後,第三節才打一半,老鷹得分已經破百,完全將雷霆甩在後頭,T.楊恩打完三節打卡下班,老鷹終場大勝18分。

老鷹6人得分上雙,T.楊恩瘋砍41分、8助攻,生涯第26次轟破40分,波丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、赫特(Kevin Huerter)各貢獻20分。

雷霆同樣有6人得分上雙,沃特斯(Lindy Waters III)替補出發砍下25分,馬登(Theo Maledon)18分、4籃板、8助攻。

The Atlanta Hawks scored 85 points in the first half, their most in a first half in franchise history. pic.twitter.com/5leiVZrwcF