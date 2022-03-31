全中運》「台灣最速男」楊俊瀚回憶11年前首次參賽 自爆當年很糗

楊俊瀚擔任111年全中運代言人。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕111年全國中等學校運動會於4月16至21日於花蓮縣登場，本屆邀請來自花蓮玉里的「台灣最速男」楊俊瀚擔任代言人，他今日出席賽前記者會，也回想起自己當年的青澀模樣，勉勵所有學弟、學妹盡情享受難得的全國大賽。

本屆全中運共舉辦23項競賽項目，預計全國逾2萬位國中、高中生參戰，大會以「洄瀾逐夢、競在花蓮」為賽事標語，希望各位好手能在花蓮拚出佳績。

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25歲的楊俊瀚身為土生土長的花蓮人，如今擔任全中運代言人也是與有榮焉。他從國二起首次踏上全中運舞台，於100公尺拿過4面金牌，200公尺也有3金入袋，因此全中運是他正式受到外界矚目的重要賽事。

楊俊瀚對自己參加過的全中運如數家珍，至今還對主辦縣市倒背如流，但若要說最有印象首選國二參加由台中舉辦的100年全中運。他當時根本不清楚比賽流程，上場前還是腦筋一片空白，只能聽著教練指示，且首次參賽其實也無緣決賽，在複賽階段就遭到淘汰。

楊俊瀚現在賽前準備早就備妥一套SOP，並能依狀況進行調整，但其實他國中參加全國賽都緊張萬分，他自爆：「我當時參加比賽就很緊張，第一次比賽時，教練告訴我熱身就是跑3趟，再來就準備比賽，而我就是照做，但比賽結束後，教練跟我說，『你知道你跑幾趟嗎？你剛剛熱身就跑了6趟』。」

楊俊瀚在國二國男100公尺提前出局，但國三先在港都盃拿下首面全國賽金牌，並於101年台北全中運笑收100、200公尺雙金，開啟他的璀璨人生，高二與高三也都奪下雙金，目前他保持的100公尺10秒36、200公尺21秒09，還是全中運高男組的大會紀錄。

「洄瀾逐夢、競在花蓮」111年全中運即將在花蓮登場。（記者陳志曲攝）

「洄瀾逐夢、競在花蓮」111年全中運即將在花蓮登場。（記者陳志曲攝）

「洄瀾逐夢、競在花蓮」111年全中運即將在花蓮登場。（記者陳志曲攝）

「洄瀾逐夢、競在花蓮」111年全中運即將在花蓮登場。（記者陳志曲攝）

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