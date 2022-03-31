晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中捷綠線4月週年慶！ 中信兄弟彩繪列車揭開序幕

2022/03/31 12:33

中捷與中信兄弟攜手打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」，將於4月2日啟航。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運將在今年4月25日通車滿1週年，中捷公司將4月定為週年慶月，由中信兄弟彩繪列車啟程揭開序幕，成果特展、創意市集、應援打卡創意裝置、集章送好禮等活動輪番登場，還有50多家知名品牌以各項優惠幫中捷慶生。

中捷公司表示，中捷去年與中信兄弟合作，將文心崇德站打造為中信兄弟主題車站，今年在中捷週年慶前夕，雙方再度攜手，將捷運列車披上黃衫，變身為「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」，於4月2日中職新賽季開打當天啟航；文心崇德站主視覺也全面更新，球迷在車站內、列車上都能感受到職棒熱血的氣氛。

另外，PASSION SISTERS女孩4月3日將擔任一日站務員，陪大家搭中捷、遊台中。

中捷運量預計在4月中旬達到700萬人次，這一年來，中捷如何挺過疫情衝擊，讓旅客滿意度達到92.7％；以及在持續提供安全、便捷服務的同時，如何帶動在地經濟、善盡企業社會責任，這些歷程將於20日起在市政府站舉行的週年成果特展都能找到答案，看展掃QRcode還能抽獎送福袋。

中捷公司表示，中捷的努力獲得企業支持，包括王品集團、肯德基、必勝客、黑沃咖啡、星野製菓等50多家知名品牌在25日前後相繼推出優惠活動，聯合幫中捷慶生。綠線沿線100組在地店家與微型店鋪也共襄盛舉，23、24日在市政府站、豐樂公園站舉辦創意市集，完成站點串聯市集指定任務，即可兌換「台中捷運x小蝸牛限量紀念幣」，紀念幣為中捷單程票造型，極具收藏價值，為非賣品不提供搭乘，限量兑完為止。

中捷也邀請民眾為中捷打氣，4月20日至5月20日到市政府站的應援打卡牆留言，就能抽iPad mini、Airpods無線耳機、超商禮券等獎品。另外，喜歡集章的民眾請注意，4月20日至5月20日集滿任5個車站章及1個週年慶紀念章，就送中捷特製口罩（限量）及抽獎券，限量3000份。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。