中捷綠線4月週年慶！ 中信兄弟彩繪列車揭開序幕

中捷與中信兄弟攜手打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」，將於4月2日啟航。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運將在今年4月25日通車滿1週年，中捷公司將4月定為週年慶月，由中信兄弟彩繪列車啟程揭開序幕，成果特展、創意市集、應援打卡創意裝置、集章送好禮等活動輪番登場，還有50多家知名品牌以各項優惠幫中捷慶生。

中捷公司表示，中捷去年與中信兄弟合作，將文心崇德站打造為中信兄弟主題車站，今年在中捷週年慶前夕，雙方再度攜手，將捷運列車披上黃衫，變身為「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」，於4月2日中職新賽季開打當天啟航；文心崇德站主視覺也全面更新，球迷在車站內、列車上都能感受到職棒熱血的氣氛。

請繼續往下閱讀...

另外，PASSION SISTERS女孩4月3日將擔任一日站務員，陪大家搭中捷、遊台中。

中捷運量預計在4月中旬達到700萬人次，這一年來，中捷如何挺過疫情衝擊，讓旅客滿意度達到92.7％；以及在持續提供安全、便捷服務的同時，如何帶動在地經濟、善盡企業社會責任，這些歷程將於20日起在市政府站舉行的週年成果特展都能找到答案，看展掃QRcode還能抽獎送福袋。

中捷公司表示，中捷的努力獲得企業支持，包括王品集團、肯德基、必勝客、黑沃咖啡、星野製菓等50多家知名品牌在25日前後相繼推出優惠活動，聯合幫中捷慶生。綠線沿線100組在地店家與微型店鋪也共襄盛舉，23、24日在市政府站、豐樂公園站舉辦創意市集，完成站點串聯市集指定任務，即可兌換「台中捷運x小蝸牛限量紀念幣」，紀念幣為中捷單程票造型，極具收藏價值，為非賣品不提供搭乘，限量兑完為止。

中捷也邀請民眾為中捷打氣，4月20日至5月20日到市政府站的應援打卡牆留言，就能抽iPad mini、Airpods無線耳機、超商禮券等獎品。另外，喜歡集章的民眾請注意，4月20日至5月20日集滿任5個車站章及1個週年慶紀念章，就送中捷特製口罩（限量）及抽獎券，限量3000份。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法