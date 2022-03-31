中職》樂天桃猿年度主題曲《Rise Up》！ 滅火器量身打造

樂天桃猿推出RISEUP主題曲cover。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕范逸臣獻聲應援舞曲《再戰起來》之後，搖滾界為樂天桃猿再度開唱，Rakuten Monkeys X 滅火器 2022年度全新主題單曲即將現身，這首歌曲將名為《Rise Up》！

滅火器 Fire EX.樂團連續兩年為Rakuten Monkeys量身打造年度主題曲，主唱楊大正將拿手的喊聲搖滾融合樂天女孩的熱情獻唱，編曲鄭宇辰 ORio Cheng與滅火器 Fire EX.用全新的混音技術打造這次全新曲風主題歌，在2022年開季與大家再戰起來，用樂血搖滾迎戰，已經做好了再戰起來總冠軍的準備！

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「邁出自信的步伐、我們要準備出發、擺脫迷惘 不再掙扎、予怹看著咱會驚、勝利的最佳方法、努力讓自己變得更強大、完封猛打 狂轟猛炸、直到對手全部倒下」從桃猿成立開始，大家嚐過香檳的甜和苦澀的眼淚、一起走過瘋狂的歲月、面對全新的明天，滅火器和桃猿已做好準備！

《Rise Up》將在4月1日（五）後於台灣數位音樂平台KKbox、MyMusic…陸續上架，Apple Music、Spotify等也會陸續在4月4日之後上架，主題曲MV預定在4月9日（六）現場播放並於球隊YT頻道上架，滅火器 Fire EX.樂團也會在4月5日16：15為開幕戰進行開場表演，帶來「繼續向前行」、「Stronger Together」以及「Rise Up」的狂放演出 ！

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