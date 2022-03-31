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選手進修、升學反而津貼減少 體育署說明原因

2022/03/31 12:35

教育部次長林騰蛟（左）、國訓中心執行長李文彬（右）31日就「國家培訓、儲訓選手與教練之津貼、薪資待遇之檢討及運動科學應用現況」進行專題報告並備質詢。 （記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕立法院教育及文化委員會今邀集體育署、國訓中心召開「國家培訓、儲訓選手與教練之津貼、薪資待遇之檢討及運動科學應用現況」專題報告，國訓中心也針對今年度調整的補貼預算進行說明。

其中大學畢業而未在學就業核給標準從45500（15500+30000生活津貼）提升至46000元，學生選手則從15500增加至26000元。但針對此核發標準，立委黃國書則質疑，「大學生畢業後繼續進修、升學，薪資反而下降，這樣合理嗎?」

體育署則回應，設定此規定是為了保障未就業的畢業大學生，增加3萬元的生活津貼，以補助選手照顧家庭、日常生活等開銷使用，讓畢業生能專心訓練，或度過進入職場前的空窗期。但繼續升學補助反而減少？這方面會再檢討、研議。

另外，儲訓選手薪資今年也從9500元上升至11000元，但立委黃國書質疑，儲訓選手也是國家體育人才未來的潛力股，為何薪資卻連勞動部公佈的基本工資一半都不到?

體育署回應，儲訓選手在國訓中心包吃包住，且多半為陪練員，因此11000元可以定義為日常零用金，未來是否提升待遇，還會再開會研議。

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