晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》太陽62勝平隊史紀錄！ 勇士小將38分生涯夜尷尬收場

2022/03/31 13:20

保羅末節的關鍵拋投率領球隊取得勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭太陽與第三名的勇士今天在大通中心（Chase Center）進行激戰，兩隊直到最後才分出勝負，太陽終場以107：103擊敗勇士收下9連勝，賽季第62勝追平隊史最多紀錄。

首節太陽雖打出一波12：2領先，不過地主勇士隊在波爾（Jordan Poole）狂轟15分帶領下，首節打完反以32：29領先太陽，第二節雙方打得相當混亂，勇士命中率不到3成還發生7次失誤僅得16分，太陽命中率也才34.6%拿下21分，半場換太陽50：48領先。

第三節兩隊依舊拉鋸，勇士在61平時打出7：0攻勢拉出全場最大領先，不過太陽馬上予以回應，打出一波9：0攻勢反超，這節打完兩隊差距沒有改變，太陽以77：75領先2分。

決勝節波爾在6分50秒後連得5分，率勇士取得3分領先，不過太陽也馬上在艾頓（Deandre Ayton）與布克（Devin Booker）6：0攻勢下要回3分領先，剩下2分24秒D.格林（Draymond Green）進算加1，兩隊再度回到96：96平手。

保羅在1分37秒的拋投幫助太陽要回2分領先，不過勇士在波爾連續要犯並穩定把握罰球後，於剩下39.8秒助勇士取得101：100領先，接著剩34.2秒，布克要到犯規收下2罰超前，暫停過後勇士進攻時D.格林發生要命失誤，保羅馬上在下波進攻拋投得手取得3分領先，隨後雙方都使用犯規戰術，D.格林與保羅皆2罰命中，然而在勇士最後一波進攻時，全場表現優異的波爾竟在還剩3.6秒時急著在半場出手落空，最後勇士亡羊補牢再度採取犯規戰術無效，以4分差輸掉比賽。

波爾的生涯夜卻毀在自己關鍵時刻的超遠程跳投。（USA TODAY Sports）

勇士波爾今天繳生涯最佳表現，單場38分9籃板7助攻7顆三分球，他也成為勇士隊史除了柯瑞（Stephen Curry）以外，第一個可以拿下30分、7籃板、7助攻、7顆三分球以上的球員。

太陽今天先發5人全都得分上雙，布里吉斯（Mikal Bridges）與布克22分並列最高，艾頓16分16籃板，保羅15分8助攻。在收下這場比賽後，太陽已經追平隊史最多62勝，接下來太陽還有6場比賽，只要再一勝就能夠突破紀錄。

而輸球的勇士戰績來到48勝29敗，與獨行俠相同，但因為對戰劣勢排名跌落到西部第4名。今天K.湯普森（Klay Thompson）表現不佳，單場21投5中，三分10投1中僅得13分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。