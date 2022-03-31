NBA》太陽62勝平隊史紀錄！ 勇士小將38分生涯夜尷尬收場

保羅末節的關鍵拋投率領球隊取得勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭太陽與第三名的勇士今天在大通中心（Chase Center）進行激戰，兩隊直到最後才分出勝負，太陽終場以107：103擊敗勇士收下9連勝，賽季第62勝追平隊史最多紀錄。

首節太陽雖打出一波12：2領先，不過地主勇士隊在波爾（Jordan Poole）狂轟15分帶領下，首節打完反以32：29領先太陽，第二節雙方打得相當混亂，勇士命中率不到3成還發生7次失誤僅得16分，太陽命中率也才34.6%拿下21分，半場換太陽50：48領先。

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第三節兩隊依舊拉鋸，勇士在61平時打出7：0攻勢拉出全場最大領先，不過太陽馬上予以回應，打出一波9：0攻勢反超，這節打完兩隊差距沒有改變，太陽以77：75領先2分。

決勝節波爾在6分50秒後連得5分，率勇士取得3分領先，不過太陽也馬上在艾頓（Deandre Ayton）與布克（Devin Booker）6：0攻勢下要回3分領先，剩下2分24秒D.格林（Draymond Green）進算加1，兩隊再度回到96：96平手。

保羅在1分37秒的拋投幫助太陽要回2分領先，不過勇士在波爾連續要犯並穩定把握罰球後，於剩下39.8秒助勇士取得101：100領先，接著剩34.2秒，布克要到犯規收下2罰超前，暫停過後勇士進攻時D.格林發生要命失誤，保羅馬上在下波進攻拋投得手取得3分領先，隨後雙方都使用犯規戰術，D.格林與保羅皆2罰命中，然而在勇士最後一波進攻時，全場表現優異的波爾竟在還剩3.6秒時急著在半場出手落空，最後勇士亡羊補牢再度採取犯規戰術無效，以4分差輸掉比賽。

波爾的生涯夜卻毀在自己關鍵時刻的超遠程跳投。（USA TODAY Sports）

勇士波爾今天繳生涯最佳表現，單場38分9籃板7助攻7顆三分球，他也成為勇士隊史除了柯瑞（Stephen Curry）以外，第一個可以拿下30分、7籃板、7助攻、7顆三分球以上的球員。

太陽今天先發5人全都得分上雙，布里吉斯（Mikal Bridges）與布克22分並列最高，艾頓16分16籃板，保羅15分8助攻。在收下這場比賽後，太陽已經追平隊史最多62勝，接下來太陽還有6場比賽，只要再一勝就能夠突破紀錄。

而輸球的勇士戰績來到48勝29敗，與獨行俠相同，但因為對戰劣勢排名跌落到西部第4名。今天K.湯普森（Klay Thompson）表現不佳，單場21投5中，三分10投1中僅得13分。

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