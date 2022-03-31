500人參賽歷來最多 屏東縣三地門鄉為排魯盃運動會選手授旗

爭取到下屆排魯盃運動會主辦權的屏東縣三地門鄉為參加本屆運動會的選手授旗。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第七屆全國原住民族排灣族、魯凱族運動會，將於4月2日至4日在屏東縣瑪家鄉登場，爭取到明年主辦權的三地門鄉公所今天（31日）舉辦第七屆排魯運動會選手授旗典禮，今年該鄉共派出逾500人參賽，歴年最多。

三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安表示，共召集各村體育優秀人才及隊職員共計553人組成三地門鄉代表隊，是歷年陣容最龐大，準備參加4月2日至4日在瑪家鄉舉辦的第七屆全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動，與高、東、屏的16鄉鎮市區排、魯兩族人原住民族運動員同場較勁交流。

請繼續往下閱讀...

為爭取本次排魯盃最佳成績，三地門鄉幾乎報名參加全部競賽項目，參賽項目創歷屆最多；尤其3月16日三地門公所也獲得14個鄉鎮市區支持，取得下屆（第八屆）2023全國排灣族、魯凱族運動會主辦權，今年更須有好表現。

三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安表示，排魯運動會要32年才輪到一次，所以每屆各鄉都竭力爭取主辦權，此次感謝各鄉鄉長的肯定及成全，三地門鄉公所團隊會非常珍惜明年主辦的機會，屆時將動員全鄉族人全員出動，讓活動精彩呈現，不負各界期待或鼓勵。

三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安（左）為選手授旗。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法