NBA》拉開與湖人勝差！鵜鶘輕取拓荒者 麥考倫獲90秒英雄式致敬

麥考倫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今交手拓荒者，麥考倫（CJ McCollum）自今年季中被交易後，首次重返波特蘭，獲得全場90秒的起立鼓掌，不過麥考倫可沒手下留情，他砍下25分，幫助球隊以117：107力壓拓荒者，收下2連勝。

賽前介紹鵜鶘球員陣容時，球迷們就向麥考倫致敬，他在比賽中只要一拿球，現場就響起許多歡呼，麥考倫直呼：「我很高興這是快樂的情緒，而不是仇恨的情緒，這是一次快樂的分手，你並不怨恨你的前任。」

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拓荒者首節展現高檔命中率，取得36：36領先，次節鵜鶘緊咬戰局，但拓荒者還是保持領先腳步，半場結束以54：51領先。

麥考倫（右）。（美聯社）

易籃後，兩隊幾度互換領先，不過鵜鶘單節34分扭轉局面，反倒以3分領先進入末節，決勝節一開始，戰況仍呈現膠著，但進入關鍵時期，麥考倫、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、英葛蘭（Brandon Ingram）輪流跳出來砍分，幫助球隊一鼓作氣帶走比賽勝利。

麥考倫砍下鵜鶘全隊最高25分，另有3籃板、4助攻，瓦倫丘納斯19分、11籃板，英葛蘭19分、6助攻，賽後鵜鶘領先西部第10湖人1.5場勝差，持續在附加賽席次卡位戰取得優勢。

拓荒者方面，尤班克斯（Drew Eubanks）21分、9籃板，威廉斯（Brandon Williams）10分、10助攻。

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