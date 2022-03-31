晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》拉開與湖人勝差！鵜鶘輕取拓荒者 麥考倫獲90秒英雄式致敬

2022/03/31 13:55

麥考倫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今交手拓荒者，麥考倫（CJ McCollum）自今年季中被交易後，首次重返波特蘭，獲得全場90秒的起立鼓掌，不過麥考倫可沒手下留情，他砍下25分，幫助球隊以117：107力壓拓荒者，收下2連勝。

賽前介紹鵜鶘球員陣容時，球迷們就向麥考倫致敬，他在比賽中只要一拿球，現場就響起許多歡呼，麥考倫直呼：「我很高興這是快樂的情緒，而不是仇恨的情緒，這是一次快樂的分手，你並不怨恨你的前任。」

拓荒者首節展現高檔命中率，取得36：36領先，次節鵜鶘緊咬戰局，但拓荒者還是保持領先腳步，半場結束以54：51領先。

麥考倫（右）。（美聯社）

易籃後，兩隊幾度互換領先，不過鵜鶘單節34分扭轉局面，反倒以3分領先進入末節，決勝節一開始，戰況仍呈現膠著，但進入關鍵時期，麥考倫、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、英葛蘭（Brandon Ingram）輪流跳出來砍分，幫助球隊一鼓作氣帶走比賽勝利。

麥考倫砍下鵜鶘全隊最高25分，另有3籃板、4助攻，瓦倫丘納斯19分、11籃板，英葛蘭19分、6助攻，賽後鵜鶘領先西部第10湖人1.5場勝差，持續在附加賽席次卡位戰取得優勢。

拓荒者方面，尤班克斯（Drew Eubanks）21分、9籃板，威廉斯（Brandon Williams）10分、10助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。