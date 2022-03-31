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PLG》四度十字韌帶受傷 夢想家布依德永不放棄

2022/03/31 13:12

夢想家洋將布依德 。（保時捷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為籃球員，四度遭遇前十字韌帶撕裂傷，福爾摩沙台新夢想家洋將布依徳懷抱「敢夢」的勇氣與意志，全方位表現率球拚出佳績，並曾獲選Porsche 2月最有價值球員，如今休兵兩週的他，也期待4月重新奮起。

來自美國德州的布依德，2月剛過32歲生日，就讀長島大學時，擁有天賦的他嶄露頭角，卻遭遇右膝前十字韌帶撕裂，「那時候真的很挫折，花了很多時間復健、重返球場」，但布依德強大心理素質支持他繼續追夢，「當你真心想完成一件事情，不管這一路上有再多困難，你都會不顧一切去追求那個目標。」因為夢想就是一切的原動力。對於實踐夢想的渴望，支撐布依德度過生涯屢次受傷的身心風暴，回想那段日子，他表示，每段受傷歷程心中都有不同的想法，憑藉「我想要打球」這般單純的敢夢驅動力，造就今天的布依徳，「我告訴自己要不斷努力，4次ACL受傷，儘管外面的人不看好與質疑，我始終不放棄。」

夢想家洋將布依德 。（保時捷提供）

籃球就像布依徳人生心靈導師，指引他走向正確道路，並朝著夢想前進，「籃球對我來說，就是人生的全部。我熱愛籃球比賽，籃球就是我生活的一切。」布依徳從籃球場上體悟出人生道理，他告訴每位正在追夢的人，「專心做好一件事，不斷去讓自己變得更好。」同時也要學習成為好人，學會如何尊重、認真對待他人，就算球員再有天賦，若無法誠心待人，職業道路不會走得太遠。

夢想家洋將布依德 。（保時捷提供）

　

　

　

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