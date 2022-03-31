NBA》東契奇繳準大三元 獨行俠第三節強攻騎士收3連勝

東契奇今日繳35分13助攻9籃板準大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日作客騎士，一哥東契奇（Luka Doncic）全場繳出35分13助攻9籃板的準大三元，而其中20分更來自第三節，該節獨行俠打出關鍵攻勢，並一舉建立勝利基礎，終場獨行俠以120：112收下3連勝。

雙方上半場互有往來、差距並不大，騎士以67：61領先獨行俠，然而第三節東契奇爆發12投8中獨狂20分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也貢獻有11分，獨行俠全隊挾65.2%命中率轟出39：22反超騎士，並建立勝利基礎，儘管決勝節命中率下滑，但都維持10分左右領先，終場則以120：112收下勝利。

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東契奇與芬尼史密斯本場皆有不俗表現。（今日美國）

除東契奇有準大三元演出外，芬尼史密斯本場16投10中，飆進6顆三分彈，攻下生涯新高28分，布朗森（Jalen Brunson）攻下18分，D.鮑威爾（Dwight Powell）15分。

騎士方面，菜鳥探花莫布里（Evan Mobley）因腳踝扭傷缺陣，雷佛特（Caris LeVert）19投11中攻下32分，葛蘭德（Darius Garland）25分10助攻，另外有4次抄截演出，馬卡南（Lauri Markkanen）13分，M.布朗（Moses Brown）12分9籃板，史蒂文斯（Lamar Stevens）替補攻下16分。

芬尼史密斯攻下生涯新高。（今日美國）

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