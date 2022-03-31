MLB》大聯盟春訓防禦率高達18！ 台灣好手黃暐傑遭巨人下放

黃暐傑。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手黃暐傑，休賽季與巨人隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，不過他熱身賽2場登板表現不理想，今遭球團下放。

現年28歲的黃暐傑，憑藉休賽季在多明尼加冬季聯盟的好表現，為他掙得巨人一紙小聯盟合約，而且受邀大聯盟春訓，力拚重返大聯盟。

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黃暐傑在大聯盟春訓後援2場，合計3局投球，被敲6安，投出3保送、1觸身，失掉6分責失，另有1次三振，防禦率高達18.00，帳面成績不理想，今球團宣布，黃暐傑與陣中另外5名投手被下放，準備前往小聯盟春訓報到。

美媒指出，巨人先前共邀請非40人名單中的25名選手參加春訓，目前只剩9人還留在陣中。

The Giants have reassigned pitchers Matt Carasiti, Enmanuel De Jesús, Sam Deplane, Raynel Espinal, Wei-Chieh Huang and Mauricio Llovera to minor league camp.



SF now has 43 players in camp （nine NRIs）. The 40-man roster is coming into focus. — Danny Emerman （@DannyEmerman） March 31, 2022

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