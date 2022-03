MLB》大聯盟春訓防禦率高達18！ 台灣好手黃暐傑遭巨人下放

黃暐傑。(資料照,取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕台灣投手黃暐傑,休賽季與巨人隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請,不過他熱身賽2場登板表現不理想,今遭球團下放。

現年28歲的黃暐傑,憑藉休賽季在多明尼加冬季聯盟的好表現,為他掙得巨人一紙小聯盟合約,而且受邀大聯盟春訓,力拚重返大聯盟。

黃暐傑在大聯盟春訓後援2場,合計3局投球,被敲6安,投出3保送、1觸身,失掉6分責失,另有1次三振,防禦率高達18.00,帳面成績不理想,今球團宣布,黃暐傑與陣中另外5名投手被下放,準備前往小聯盟春訓報到。

美媒指出,巨人先前共邀請非40人名單中的25名選手參加春訓,目前只剩9人還留在陣中。

The Giants have reassigned pitchers Matt Carasiti, Enmanuel De Jesús, Sam Deplane, Raynel Espinal, Wei-Chieh Huang and Mauricio Llovera to minor league camp.



SF now has 43 players in camp (nine NRIs). The 40-man roster is coming into focus.