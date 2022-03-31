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棒球》11轟刷新大會紀錄！ 名校大阪桐蔭睽違4年獲春甲優勝

2022/03/31 15:19

大阪桐蔭高中拿下睽違4年的春季甲子園優勝。（圖片擷取自yahoo）

〔體育中心／綜合報導〕第94屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）在今天進行冠軍戰，豪門名校大阪桐蔭高中（大阪桐蔭）展現誇張火力，單場4轟以18：1擊敗來自滋賀縣的近江高校（近江），收下自2018年甲子園春夏連霸後，睽違4年的春季甲子園優勝。

近江的王牌投手山田陽翔，在本屆大會場場完投，賽前已累計549球，昨天對上浦和學院的比賽更是以170球撐完11局，才靠著大橋大翔的再見三分砲以5：2逆轉贏球。同時因為山田陽翔在昨天第五局打擊時被觸身球擊中左腳導致挫傷，今天賽前他就被設下116球的限制。

今日比賽一開打，上戰豪取13分的大阪桐蔭就先靠著近江游擊手的失誤，以及谷口勇人的安打先馳得點，2上再靠前田悠伍得點圈適時安打取得2：0領先。3上山田陽翔在投出觸身球後被松尾汐恩的2分彈狙擊失掉本場比賽第3與第4分，球隊便直接選擇將他換下場，結束這位王牌的春甲旅程。

然而，靠著山田陽翔場場完投打進冠軍戰的近江，當然沒有再能抗衡大阪桐蔭的投手，接替上場的星野世那在連續解決2人後被田井志門陽春彈狙擊，4上面臨危機無失分後，5上馬上被星子天真得點圈有人的安打失掉本場第5分，5下近江靠著對手失誤拿下本場比賽第一分，同時也是本場唯一的一分。

大阪桐蔭在6局開始無情的火力轟炸，6上在海老根優大3分砲領銜灌進4分，7上再靠近江的失誤與串連安打灌進4分，8上谷口勇人的滿貫砲將比數拉開到18：1遙遙領先，此時星野世那才被換下場，改由平井創大續投，雖然接下來他主投1.2局未再失分，但球隊也被對手封鎖，終場大阪桐蔭就以18：1的壓倒性火力收下本屆春季甲子園優勝。

大阪桐蔭本屆大會一共敲出11發全壘打，大幅刷新大阪PL學院在1984年5場比賽敲出的8轟紀錄，更可怕的是，由於大阪桐蔭第二戰，因為對手廣島商群聚感染退賽不戰而勝，所以他們在這次的大會只打了4場比賽，當時的PL學院還有清原和博與桑田真澄兩位未來的日本職棒神獸級名將。

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