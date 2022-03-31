NBA》少了一哥戰績1勝6敗！ 勇士主帥曝柯瑞最新消息

勇士一哥柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因左腳韌帶扭傷，目前持續脫離戰線，今日球隊主帥柯爾（Steve Kerr）透露柯瑞的最新情形。

勇士本月17日迎戰塞爾提克，柯瑞在第二節4分19秒，被飛撲搶球的「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）壓傷左腳，導致韌帶扭傷，好在經過檢查後，沒有骨折或重大結構損傷，柯瑞目前已經一連缺席7場比賽，勇士在這期間只打出1勝6敗的戰績。

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柯瑞將在美國時間本週五重新接受評估，勇士主帥柯爾今指出，柯瑞還不能進行球場上的訓練，但正朝著一個「好的方向」發展。

柯爾透露，柯瑞和隊醫瑟拉布尼（Rick Celebrini）正在做場下的一些恢復性訓練，「他一直在重訓室和游泳池裡訓練，他的傷勢正在逐漸好轉。」

Steve Kerr says Stephen Curry still has not returned to on-court activity. He’s working with head trainer Rick Celebrini in the weight room and in the pool. His official re-evaluation date is Friday. — Kendra Andrews （@kendra__andrews） March 31, 2022

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