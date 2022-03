NBA》少了一哥戰績1勝6敗！ 勇士主帥曝柯瑞最新消息

勇士一哥柯瑞。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)因左腳韌帶扭傷,目前持續脫離戰線,今日球隊主帥柯爾(Steve Kerr)透露柯瑞的最新情形。

勇士本月17日迎戰塞爾提克,柯瑞在第二節4分19秒,被飛撲搶球的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)壓傷左腳,導致韌帶扭傷,好在經過檢查後,沒有骨折或重大結構損傷,柯瑞目前已經一連缺席7場比賽,勇士在這期間只打出1勝6敗的戰績。

柯瑞將在美國時間本週五重新接受評估,勇士主帥柯爾今指出,柯瑞還不能進行球場上的訓練,但正朝著一個「好的方向」發展。

柯爾透露,柯瑞和隊醫瑟拉布尼(Rick Celebrini)正在做場下的一些恢復性訓練,「他一直在重訓室和游泳池裡訓練,他的傷勢正在逐漸好轉。」

