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中職》疫情升溫 味全龍主場引進「防疫新科技」

2022/03/31 15:11

味全龍保護球員優先，針對球員休息室及球隊大巴全面施作黃金甲抗菌鍍膜。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕本土疫情多點爆發，中職新球季開賽在即，為加強防疫，味全龍引進防疫新科技「黃金甲抗菌鍍膜」，盼降低病毒傳染風險，施作範圍包含球隊巴士「龍巴」、球員休息室及天母棒球場二樓廁所，盼提供球迷更安心的觀賽環境。

近兩年中華職棒受疫情影響，不僅影響賽事活動規畫舉辦，去年更曾因疫情延賽近2個月，導致球迷無球賽可看。為在新球季加強防疫，味全龍近日特別攜手順時鐘環境保護公司施作「黃金甲抗菌鍍膜」。

業者表示，「黃金甲抗菌鍍膜」抗菌、抗病毒技術，為P4國家級實驗室驗證的奈米新科技，經噴塗機噴灑在物體表面可形成奈米防護薄膜，能抵抗一般常見病毒和COVID-19病毒，若不刻意刮除，防護平均時效可達一年。

味全龍在主場館2樓廁所也有施作黃金甲抗菌鍍膜，杜絕病毒傳播。（味全龍提供）

味全龍今年首場主場賽事4月15日於天母開打，為在一連三天的【龍往直前開幕系列戰】中提供球迷更安心的觀賽環境，降低接觸型設施傳播細菌病毒的風險，這次在天母主場館2樓球迷來往的廁所施作「黃金甲抗菌鍍膜」。

此外，也將針對天母棒球場主場館VIP室、球員休息室及球隊大巴全面施作，希望能讓球隊不管是練習、比賽，或是前往全台征戰的過程中，都能提供給球員一個安心舒適的環境。

防疫優先！味全龍天母棒球場施作黃金甲抗菌鍍膜。（味全龍提供）

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