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網球》準球后慶祝行情！波蘭美少女狂飆15連勝

2022/03/31 15:10

史薇泰格。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密網賽女單8強戰，上演「大滿貫冠軍對決」，下週榮膺新科世界球后的波蘭第3種子史薇泰格（Iga Swiatek）強壓前浪， 6：3、6：3擊退坐擁溫布頓雙冠的捷克「左手劍」科薇妥娃（Petra Kvitova），首闖4強也締造WTA本季最佳的15連勝。

　澳洲世界球后巴蒂（Ash Barty）無預警宣告退休，讓年僅20歲的史薇泰格提前接棒，下週一就首登全球No.1。這位手感發燙的天才少女，2020年法網大滿貫爆冷封后一戰成名，本季手感發燙，連奪杜哈、印地安泉雙冠，本站贏球氣勢也旺，持續在千分大賽保持不敗金身，還有機會挑戰成為史上第4位單季包辦印地安泉、邁阿密，完成北美「陽光雙冠」的傳奇女將，過去僅「玉羅煞」葛拉芙（Stefanie Graf）、克莉絲特絲（Kim Clijsters）、阿莎蓮卡（Victoria Azarenka ）等3位前球后辦到。 　　

　「我想發揮從今年初建立的信心，我正在努力。」此役史薇泰格展現強烈企圖心，底線強抽徹底壓制老經驗的科薇妥娃，全場4度破發、沒出現被破發點，只花1小時14分鐘直落2出線，「很高興能與這樣的傳奇人物競爭。我知道我必須跟上她的節奏，因為她打得很快，我認為第一發是關鍵。」史薇泰格將與美國地主、體壇富豪千金佩古拉（Jessica Pegula）爭奪4強門票。

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