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中職》兄弟拚2連霸 平野惠一：要有相當程度的覺悟

2022/03/31 16:41

平野惠一。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟力拚2連霸，請來日職名將平野惠一接下打擊教練兼野手統籌教練，即便待在幾乎被所有人看好成功連霸的兄弟，他依舊感覺1天24小時不夠用，強調連霸路必須有相當程度的覺悟和練習才行。

中信去年整季120場僅73次失誤，團隊守備率0.984締造史上最高紀錄。看在擁有2屆日職金手套的平野眼中，「確實感覺不太會失誤，很堅實。」但也說，還有很多地方可以更好，「我覺得滿足於現況的選手1個都沒有，大家都在努力變得更好。」

平野退休後在日職當過打擊和守備教練，來到中信更是全方位。他認為，衛冕軍的立場會從追逐者變成被追逐，朝向連霸之路，必須有相當的覺悟和練習，每天都要有所成長。

「明天要比今天好，後天要比明天好。」平野說，他在會議常會跟球員們如此強調，「就像剛剛提的守備率，如果覺得這樣就好了，只想維持住，那一定會下滑，一定要有更強烈的企圖心。」

總教練林威助先前不諱言，今年公辦熱身賽需要觀察的人選比較多，所以沒有下達觸擊戰術，想要觀察其他打擊內容。從中可見中信有更激烈的隊內競爭。

平野認為，不是掙得先發就覺得自己是先發球員，而要想說如果有些破綻，後面會有很多人在卡位，這才是強隊的表現，「有人受傷也不至於球隊崩盤，這也很重要。」

來台灣教球，平野很有使命感，「希望能協助選手成為台灣國手，甚至是對台灣隊產生影響力的選手，讓台灣的棒球水準提升，這真的是我來這邊的目標。」

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