NBA》球咧！ 東契奇假傳真投美技戲耍騎士中鋒（影音）

東契奇假傳真投,把防守他的騎士中鋒耍得團團轉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今作客騎士,一哥東契奇(Luka Doncic)全場繳出35分13助攻9籃板的準大三元,還化身魔術師,第二節一次假傳真投,把防守他的騎士中鋒耍得團團轉,超高籃球智商讓球迷看了嘖嘖稱奇。

東契奇此役再度繳出的表現,以運球突破防守人牆,直搗禁區,空手切入、騎馬射箭跳投都不是問題,第二節面對騎士中鋒M.布朗(Moses Brown),東契奇先把球運到禁區左側準備切入,M.布朗馬上利用身材優勢將他擋下,眼看硬切不成,他轉換到籃下先假裝瞄籃,接著假傳真投,成功騙倒對方,讓M.布朗最後兩頭空,只能乾瞪眼看東契奇進球得分。

請繼續往下閱讀...

GET THAT MAN A MAP



Luka Doncic's magic is too much to handlepic.twitter.com/UsyUwgYxIr