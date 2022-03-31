NBA》球咧！ 東契奇假傳真投美技戲耍騎士中鋒（影音）

東契奇假傳真投，把防守他的騎士中鋒耍得團團轉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今作客騎士，一哥東契奇（Luka Doncic）全場繳出35分13助攻9籃板的準大三元，還化身魔術師，第二節一次假傳真投，把防守他的騎士中鋒耍得團團轉，超高籃球智商讓球迷看了嘖嘖稱奇。

東契奇此役再度繳出的表現，以運球突破防守人牆，直搗禁區，空手切入、騎馬射箭跳投都不是問題，第二節面對騎士中鋒M.布朗（Moses Brown），東契奇先把球運到禁區左側準備切入，M.布朗馬上利用身材優勢將他擋下，眼看硬切不成，他轉換到籃下先假裝瞄籃，接著假傳真投，成功騙倒對方，讓M.布朗最後兩頭空，只能乾瞪眼看東契奇進球得分。

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Luka Doncic's magic is too much to handlepic.twitter.com/UsyUwgYxIr — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） March 31, 2022

而獨行俠今天贏球後，以48勝29敗戰績居西部第4，也確定提前鎖定今年季後賽席次，不過已連續三年殺進季後賽的他們，每年總是在首輪就止步，距離上一次獨行俠在季後賽取得成功，已經要追溯到在2011年，那一年傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）率隊風光奪得總冠軍。

然而自那之後，獨行俠6度殺進季後賽，都在首輪就出局，今年他們送走波辛吉斯（Kristaps Porzingis），為東契奇找來一堆強而有力的幫手，這次能否殺進次輪，也讓外界相當期待。

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