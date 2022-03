自由車》跨性別選手被禁賽！ 國際自由車聯盟裁定資格不符

布里吉絲。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕英國自行車選手布里吉絲(Emily Bridges)因跨性別身分,遭國際自由車聯盟(UCI)裁定不符資格,禁止參與英國全能錦標賽的女子組賽事。

據《衛報》表示,布里吉絲本應在今年首次參與女子組賽事,卻因她仍以男性運動員登記參賽因此無法作為女性運動員比賽。

主辦方英國單車協會指出,他們會向UCI討論有關跨性別參賽的問題,同時也會與布里吉絲及其家人密切接觸,以討論性別過渡階段的參賽狀況。聲明中提到,「UCI告知我們,根據他們的準則,布里吉絲尚未有資格參與該賽事。」而布里吉絲的參與權還得待UCI針對他們「跨性別與非二元性別參與方針」做進一步的裁決。

布里吉絲曾於2018年打破全國青年男子組25英里紀錄,而去年她開始接受激素治療、降低她的睾酮水平,以符合英國最新的跨性別參賽標準。

就此,英國單車協會也呼籲競技運動中的公平原則,並表示會持續為跨性別運動員的處境奮鬥,「跨性別與非二元性別者的認同是比任何比賽還重要的,我們明白UCI對布里吉絲的裁決,也理解布里吉絲對這項決定的失望,因此直到體育界達到共識前還需做出更多努力。」

