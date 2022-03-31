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NBA》踢館雷霆紀錄夜 楊恩難得感受「主場溫暖」

2022/03/31 17:45

T.楊恩。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕向來不受客隊球迷歡迎的老鷹少主T.楊恩（Trae Young），作客雷霆卻難得感受到滿滿的「主場溫暖」，因為他在當地唸高中，更為奧克拉荷馬大學打過一個賽季，子弟兵返鄉受到現場陣陣歡呼。

近況甚佳的楊恩大殺四方，此役包辦41分、8助攻，24歲前累積26次破40分，聯盟史上排名第6，僅次貝瑞（Rick Barry）35次、麥卡杜（Bob McAdoo）32次、張伯倫（Wilt Chamberlain）32次、喬丹（Michael Jordan）31次、詹姆斯（LeBron James）27次，老鷹也踢館雷霆，笑納3連勝，力穩東部季後賽附加賽的第10位置。

在諾曼成長的楊恩，也總算不必扮演進入聯盟後，就已習慣的客場反派角色，「當然，這是不同的。我知道這裡擁有許多在地的愛，很多人從小看著我在北諾曼高中的比賽長大。」他與雷霆替補沃特斯（Lindy Waters III）正是高中隊友，哥倆好畢業後，各自為奧克拉荷馬大學、奧克拉荷馬州大效力，如今後者也拿到職業生涯新高25分，並以7個三分球追平雷霆隊史新秀紀錄。

賽後兩人場上相擁敘舊，英雄相惜之情溢於言表，楊恩說：「這太瘋狂了，老實說，這有點超乎現實。我們從1、2年級就認識。上大學後總是互相對抗。就好強的特質來說，我們非常相似。」沃特斯也認為，這是非常酷的特別時刻，「高中後，我已經有段時間沒有真正與他交談。這都是愛。很高興看到他做大事。來自諾曼的兩個孩子在聯盟重逢，這太棒了。」

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