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羽球》男雙前50已無中國球員 主帥坦言中國已失去宰制力

2022/04/01 06:55

李俊慧（左）、劉雨辰（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國羽球國家隊近日因全英賽女單「棄保」、2018年福州賽男雙「打假球」爭議，被推上國際羽壇輿論的風口浪尖，不過接下來世羽聯韓國公開賽和大師賽即將登場，除了女雙世界第一組合，其餘主力都將亮相，然而總教練張軍指出雖然中國隊整體狀態已經明顯提升，但也坦言中國隊在2年後的巴黎奧運恐怕困難重重，認為球隊已經失去宰制力。

中國羽球隊先前在德國賽斬獲2冠、3亞，沒想到相隔一週全英賽，原本奪冠保證的女單、女雙項目都意外落馬，引以為傲的混雙項目也爆冷銀恨，最後僅拿下2銀，表現明顯不如預期，比賽落幕後，突然集體退出瑞士賽，中間還被爆出有球員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

談到4月初登場的韓國羽球公開賽，張軍在接受中媒訪問時表示，這次首要任務就是要控制傷病問題，再來才是爭取更好的成績。接著他也提到了目前中國隊在各項單項的世界排名狀況，首先他提到男單，目前第6的諶龍和第16的石宇奇本季可能都無法上場，世界排名恐怕都會再下滑，後面的陸光祖、趙俊鵬也都沒能有所表現，男單明顯面臨了青黃不接的狀況，當被媒體問到是否會期待男單新秀帶來驚喜，張軍也只能無奈苦笑。

諶龍（左）、石宇奇（右）。（資料照，法新社）

接下來提到奪牌希望的女單，奧運冠軍陳雨菲在奧運後就碰上撞牆期，接連在國際賽中爆冷出局，而德國賽奪冠的何冰嬌則是因為在全英賽8強發燒退賽，這次在韓國賽，張軍也希望兩人都能好好發揮。

男雙項目依舊是中國隊最弱的一環，張軍在受訪時透露，這幾季教練團幾乎都把重點和精力放在男雙上，但年輕球員的成長速度太慢，很難在頂級賽事中對抗世界列強，男雙世排前50名的組合，已沒有任何中國球員。

相較起男雙，中國女雙就相對穩定許多，雖然陳清晨∕賈一凡全英賽首輪就爆冷出局，但張軍認為兩人只要能維持穩定的狀態，仍就是巴黎奧運奪金熱門。混雙部分，王懿律∕黃東萍確定還是中國目前第一混雙，而昔日「雅思」組合已拆夥，未來是否有機會合拍，張軍表示得看兩人的狀態和國內混雙的競爭的狀況。

「雅思組合」黃雅瓊／鄭思維拆夥。（資料照，美聯社）

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