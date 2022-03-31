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世界盃》奈及利亞資格賽爆冷輸球 球迷大規模暴動造成1死

2022/03/31 20:31

奈及利亞球迷不滿輸球，衝進球場破壞，引發衝突。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃非洲區資格賽，奈及利亞以1：1踢平迦納，卻無奈客場進球優惠制將勝利拱手讓人。成為奈及利亞自2006年以來首度無緣世界盃，引發主場球迷暴動，造成一名尚比亞警醫在混亂中身亡。

在奈及利亞輸球後，聚集在場外的球迷首當衝進場內抗議，不僅大肆破壞場館設施將球員休息棚區掀起，還朝著迦納球員、球迷丟東西洩憤。隨後，警察也以警棍想驅逐暴動者，甚至向球場發射催淚彈，場面相當混亂。

據《半島電視台》報導，這起暴動中身亡的尚比亞警醫名為卡邦戈（Joseph Kabungo），而他的死因卻眾說紛紜，有現場網友稱他是被球迷毆打致死，然而奈及利亞足協則聲明卡邦戈是被發現在迦納球員休息室「喘不過氣」後進行送醫才宣布不治。

對此尚比亞足協表明，將待非洲足協（CAF）與國際足球總會（FIFA）的深入調查後進行追究，而在此之前只能向卡邦戈及其家人進行哀悼。

報導也指出，奈及利亞足協屆時恐怕得面臨到FIFA的制裁懲罰。

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