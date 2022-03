世界盃》奈及利亞資格賽爆冷輸球 球迷大規模暴動造成1死

奈及利亞球迷不滿輸球,衝進球場破壞,引發衝突。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界盃非洲區資格賽,奈及利亞以1:1踢平迦納,卻無奈客場進球優惠制將勝利拱手讓人。成為奈及利亞自2006年以來首度無緣世界盃,引發主場球迷暴動,造成一名尚比亞警醫在混亂中身亡。

在奈及利亞輸球後,聚集在場外的球迷首當衝進場內抗議,不僅大肆破壞場館設施將球員休息棚區掀起,還朝著迦納球員、球迷丟東西洩憤。隨後,警察也以警棍想驅逐暴動者,甚至向球場發射催淚彈,場面相當混亂。

據《半島電視台》報導,這起暴動中身亡的尚比亞警醫名為卡邦戈(Joseph Kabungo),而他的死因卻眾說紛紜,有現場網友稱他是被球迷毆打致死,然而奈及利亞足協則聲明卡邦戈是被發現在迦納球員休息室「喘不過氣」後進行送醫才宣布不治。

對此尚比亞足協表明,將待非洲足協(CAF)與國際足球總會(FIFA)的深入調查後進行追究,而在此之前只能向卡邦戈及其家人進行哀悼。

報導也指出,奈及利亞足協屆時恐怕得面臨到FIFA的制裁懲罰。

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHA pic.twitter.com/9lnnZdj4vN