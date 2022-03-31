日職》守備與隊友嚴重「車禍」 軟銀工具人將長期缺陣（影音）

栗原陵矢。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職軟銀鷹昨在主場以4：3擊敗千葉羅德，快意收下開季5連勝，然而軟銀明星工具人栗原陵矢，昨卻在守備時卻與隊友「車禍」受傷，經過MRI檢查後確認為左膝前十字韌帶斷裂，還傷到半月板，恐怕得長期缺陣。

栗原陵矢熱身賽手感就相當火燙，開季三連戰對戰火腿，11打數敲出5安、包含兩轟，打擊率高達0.455，29日戰羅德雖然沒能敲安，不過昨兩隊再戰，排在第5棒、鎮守左外野的栗原，首打席就敲安上壘，還選到1保送，打擊率0.353。

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然而9局下他在守備時卻發生可怕意外，面對福田光輝敲出的中外野飛球，他跟中外野手上林誠知同時網球衝過去，正面對著球的上林雖然在最後一刻發現了栗原，但卻為時已晚，兩人重重的撞在一起，上林的右膝還直接狠狠撞上栗原的左膝，栗原抱著左腳在地上痛苦翻滾，最後防護人員以擔架將他抬到場下。

賽後栗原被送去佐賀的一家醫院接受MRI檢查，而軟銀球隊證實栗原遭遇左膝前十字韌帶斷裂，且連左外側半月板都可能損傷，雖然目前還不確定是否要動刀，但球團目前也無法評估他的歸期，從過往經驗來看長期缺席已無法避免，這對這季力拚重返日本一的軟銀來說，恐怕是相當沉痛的打擊。

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