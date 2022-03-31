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中職》史上最成功高卒球星 陳韻文：當初我傻才沒旅外

2022/03/31 19:51

陳韻文。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅終結者陳韻文獲得3年複數年合約，平均月薪55萬元，總值1980萬元，創下高中生最大合約紀錄，當初放棄旅外留在台灣，看似成功的抉擇，他卻說，「其實沒有所謂對錯，只是現在大家都看到好的一面。」

陳韻文在高中是大物新秀，他回顧當時的時光背景，「10個想旅外的球員，大概有11個會出去。」他開玩笑自嘲，「講難聽的，我比較傻，才會選擇留在台灣。」

玩笑話有它的道理在。當時陳韻文身邊意見一面倒，不管朋友、高中教練、隊友老師，甚至是家人，都在說服他去國外，「他們說，那邊有台灣學不到的東西。」

陳韻文最終做出留下來的決定，他喜歡台灣，選秀前的目標就是留下來，「在我的想法，去哪裡都一樣，像柏融，打得好也有機會出國。」他也透露，自己站穩一軍後，也曾有國外球隊找上他，「把自己準備得夠好，都有機會可以出國。」

鮮少有高中出身球員像陳韻文，每年都能穩定加薪，他說，「我覺得最關鍵的是，你要有人可以幫助你。」前教頭郭泰源以及現任教頭林岳平，正是他口中的貴人。

陳韻文進職業就直上一軍，他說，剛上來的表現很不好，郭總還是一直用他，「他沒特別跟我說什麼，但我能體會得到，他想讓我在逆境中成長，哪怕成績再差，還是要給我機會。」

曾當過室友的餅總亦是另一名貴人。陳韻文說，「總是灌輸我在場上的觀念和正面能量，以及在逆境中如何成長，讓我用最快的速度擺脫低潮。」從喜歡台灣而留下，遇上貴人而成長，「有現在這個成績，真的要謝謝很多人。」

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