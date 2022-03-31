WTT挑戰賽》不敵法國組合 林鄭配屈居亞軍、杜哈15連勝中斷

林昀儒和鄭怡靜在混雙決賽不敵法國組合，屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的林昀儒/鄭怡靜，今晚在WTT球星挑戰賽杜哈站混雙決賽，以爆冷不敵世界排名第三的法國組合萊貝松/袁嘉楠，不但終止對戰3連勝，也中斷近兩年在杜哈WTT賽事3連冠、15連勝的紀錄。

去年林鄭配在WTT球星挑戰賽杜哈站決賽和東京奧運銅牌戰，兩度擊敗萊貝松/袁嘉楠，兩週前的新加坡大滿貫賽4強戰，林鄭配也以3:1力克這對法國組合，挺進決賽。

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今天再度交手，萊貝松/袁嘉楠有備而來，一開賽就展開搏殺，林鄭配在開局3:6、5:8落後下，雖一度追成8平，但隨後接連失誤丟掉3分，以8:11讓出首局。

次局，林昀儒的反手擰拉搭配鄭怡靜的正手攻擊，取得7:3領先，不料隨後出現亂流，被法國組合打出一波7:2的強攻，反倒以9:10落後，林鄭配雖連續救回兩個局點，並以12:11反超，但還是沒能拿下，反被袁嘉楠的接發球搶攻得手，12:14再丟1局。

背水一戰的林昀儒/鄭怡靜，第3局全力反撲，以5:2開局，但中段接發球不順，在8:6領先時連丟4分，被對手逼出兩個賽末點，隨後林昀儒雖靠反手擰化解兩個賽末點，追至10平，可惜已被對手打出士氣，最終仍以10:12飲恨，吞下對戰首敗。

林昀儒和鄭怡靜在這趟新加坡和杜哈的3連戰，也以1冠、2亞作收。

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