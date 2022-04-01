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世界盃》伊朗性別歧視恐遭奪參賽權 義大利看到一線晉級曙光

2022/04/01 06:54

義大利日前爆冷輸給北馬其頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第6名的強權義大利日前在世界盃歐洲區資格賽四強，對上第67名的北馬其頓爆冷輸球，確定連兩屆無緣世足，不過如今他們看見一線曙光，由於伊朗禁止鬧出禁止女球迷進場觀賽的歧視風波，恐怕會被剝奪參加世界盃的資格，屆時義大利將有很大的機會能替補晉級。

隊史4度在世足稱霸、2020年歐洲盃冠軍的義大利，對北馬其頓屢攻不下，反而在下半場傷停補時2分鐘，遭特拉柯夫斯基遠射絕殺，義大利終場0：1吞敗，隊史首度連2屆在世足賽缺席，也寫下史上第4支新科歐洲盃冠軍卻無緣世足賽的難堪紀錄，但如今他們將再次迎來參加世界盃的希望。

義大利媒體《天空體育》指出，由於伊朗在前幾天的亞洲區資格12強，交手黎巴嫩的比賽中，禁止2000名已經買票的女球迷入場觀賽，鬧出性別歧視風波，恐怕將導致他們被剝奪世界盃參賽資格。2019年國際足總（FIFA）就曾因伊朗禁止女性球迷入場觀戰對他們提出警告，但伊朗卻還是依然故我。

伊朗隊可能因為歧視女性遭奪參賽權。（資料照，歐新社）

伊朗禁止買票的女球迷到場觀戰。（資料照，歐新社）

伊朗足總官員則是在推特上表示，自己從國際足總和亞洲足協那邊收到了令人擔憂的消息，雖然他並沒有明確透露到底是什麼，但外界都在猜測這可能跟伊朗的參賽權有關。而若最後伊朗真的被剝奪參賽權，FIFA很有可能會依據世界排名來決定哪一隊能替補伊朗進入世界盃，而世排前10名的球隊中，唯一沒晉級的就是第6的義大利。

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