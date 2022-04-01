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中職》球員生涯最後1年 獅傳奇潘武雄確定進開幕戰名單

2022/04/01 06:53

潘武雄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕球員生涯最後1年，有個完美的開始。統一獅傳奇球星潘武雄確定進入4月2日開幕戰名單，且不排除先發，有望改寫隊史在聯盟開幕戰的最老出賽紀錄。

潘武雄今年球員兼教練，打完本季就退休，由於胡金龍在熱身賽腳不適，趕不上開季。總教練林岳平指出，潘武雄確定進入開幕戰名單，有機會擔任先發指定打擊。「武神」在洲際上場的首打席，預料將獲得球迷熱情歡呼。

獅隊在聯盟開幕戰最老出賽是高國慶，他在2019年以40歲168天先發上陣，潘武雄可望用41歲更新。以球員兼教練身份擠進名單，潘武雄坦言有點訝異，「原本想說年輕人先上，有狀況才輪到我，我會儘量表現。」

潘武雄在公辦熱身賽9打數敲2安打，有1支長打，打擊率2成22。他認為，雖然沒打幾次，對速球的感覺不會很壓迫，「145公里的球還可以應對，代表沒有退化，或是練習量不足。」

待退身份面對生涯第10次的聯盟開幕戰，潘武雄坦言感觸一定會有，「但現在還有球員身份，不是完全卸下來，只是角色會稍微不一樣。」

中信兄弟在聯盟開幕戰最老出賽球員是2018年彭政閔，那年他39歲230天，周思齊若能進開幕戰名單並出賽，同樣能改寫「恰恰紀錄」。潘武雄笑說，周思齊經常叫他堅持住，互相勉勵，「像他能打這麼久也不簡單。」

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