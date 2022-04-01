MLB》新條款首戰！大谷飆159KM火球、翔平打下勝利打點（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今在面對釀酒人的比賽完成開季前最後一次登板，同時也在熱身賽首度以「二刀流」身分上場，第一次使用今年啟用的「大谷翔平條款」。

大聯盟今在官網正式宣布新版的指定打擊規則，此條款是為讓兩聯盟全面啟用DH制後、能讓投手上場打擊能更加有彈性而制定，由於聯盟目前專職二刀流的球員只有大谷翔平，因此又被稱「大谷條款」。

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官網指出，若球隊要讓先發投手也上場打擊，先發名單上就必須列上10名球員，此球員的名字必須以先發投手、指定打擊的身分各出現一次，因此若投手退場後，此球員就能以指定打擊身分繼續留在場上。另外，若DH身分被換代打，也能以投手身分繼續登板，不過接下來就不能再上場打擊。

而若此先發投手與其指定打擊身分同時遭替換，這兩個角色不能讓另外一位二刀流球員以同樣的方式上場頂替，換言之，此條款只適用於「先發投手同時擔任指定打擊」的狀況。

大谷翔平3打數1安1打點。（今日美國）

大谷翔平今以新條款上陣，擔任先發第一棒指定打擊兼投手，首打席滾地球出局，不過天使該局攻下2分。1局下半，大谷站上投手丘也遇亂流，一上來就被王寇頓（Kolten Wong）敲安、接著又投出保送讓釀酒人攻佔一二壘，兩出局後，阿德梅斯（Willy Adames）敲出追平的2分打點二壘安打。

2局上第二個打席大谷翔平敲出滾地球，不過送回三壘上的韋德（Tyler Wade），再度幫助天使超前比數。2局下半大谷飆出3上3下、包括2次三振。

阿普頓（Justin Upton）3局敲出2分砲助隊擴大領先。該局下半，大谷翔平再賞釀酒人三上三下。大谷在4局第三個打席敲出右外野方向平飛安打，4局下登板因2次保送加上隊友守備失誤於滿壘時被換下場，後來釀酒人以高飛犧牲打攻下第3分，不過不記大谷責失。

大谷翔平收下勝投。（今日美國）

天使5局靠阿普頓轟出滿貫砲、梅菲爾德（Jack Mayfield）陽春砲，一口氣拉開至10：3領先，大谷翔平原要迎來的第4個打席，不過天使更換帕梅洛（Preston Palmeiro）代打，投打兩端都正式退場。

總計大谷翔平今打擊端3打數1安、1打點，打擊率2成94、攻擊指數1.125，投球表現上3.1局挨2安失掉3分有2分自責分，投出3次保送、4次三振，防禦率4.76，收下春訓首勝。

大谷此役最快球速99英哩（約159公里），這場比賽也是熱身賽最後一次登板，他將在台灣時間4月8日於開幕戰先發對決太空人。

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