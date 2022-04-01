NBA》說好久留布魯克林？ 哈登遭爆去年2度承諾杜蘭特續留籃網

哈登季中出走，籃網三巨頭解體。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網去年組成傲視聯盟的三巨頭，但隨著3屆得分王「大鬍子」哈登（James Harden）季中求去，三人合作不到一年就宣告破局。不過今天美媒爆料，哈登曾在去年夏天承諾杜蘭特（Kevin Durant）會與球隊簽下延長合約，但最後出爾反爾，改投靠東部勁敵七六人。

根據《The Ringer》記者Logan Murdock報導，杜蘭特和哈登去年夏天曾共遊希臘，後者曾兩度向球隊王牌保證他將接受球隊延長合約提議。當時籃網開出3年1.61億美金（約新台幣46億）重磅合約，平均年薪甚至比杜蘭特過去簽下的4年1.98億美元（約新台幣56.6億）還高。

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但球季開打後，哈登想法逐漸生變，過去就有報導指出，他因為不滿厄文（Kyrie Irving）拒打疫苗，本季打打停停，導致兩人關係出現摩擦。隨後杜蘭特又遭逢左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，缺賽長達1個半月，也讓哈登對球隊預想幻滅，最終轉而聯手恩比德（Joel Embiid）。

籃網除了開出延長合約給哈登外，球隊也曾向厄文提出續約，不過這位明星控衛因不願施打疫苗，使得雙方談判作罷。厄文雖然表達失望，但並未要求交易至其他隊伍，反倒和杜蘭特關係越來越好，近日甚至公開致謝隊友尊重他的信仰。

所幸紐約市臨時改變疫苗政策，過去遲遲未能在主場登場的厄文也終於在賽季末解禁，雖然還未能迎來B.西蒙斯（Ben Simmons）本季首秀，不過球隊已逐漸步入正軌。目前籃網暫居東部第8，有望在季後賽以下犯上，扮演低順位球隊扳倒種子球隊戲碼。

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