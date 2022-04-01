網球》喬科維奇驚險保住球王！ 梅德維夫不敵衛冕冠軍止步8強

梅德維夫。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今在邁阿密大師賽8強以6：7（9）、3：6不敵波蘭衛冕冠軍胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），無緣重返世界球王寶座。

梅德維夫今疑似因環境的高溫發揮失常、首盤發球不在狀況內，第一個發球局就被破發，雖然在第8局逃掉2個盤末點、並在下一局成功突破，讓戰線得以進入搶7，不過決勝局仍以7：9讓出。

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搶下聽牌優勢的胡爾卡奇第二盤在長達11分鐘的第5局，終於把握第6次的破發機會，再度突破這位世界第2，終場直落二收下勝利，接下來將與西班牙小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）爭取決賽門票。

「整場比賽我都無法找到最佳狀態，」比賽中一度抱怨太熱而有暈眩狀態的梅德維夫賽後無奈表示，「在那些很辛苦的來回後，我覺得呼吸不太順。」

梅德維夫二月底生涯首登世界第一，不過在印地安泉大師賽32強爆冷出局，僅坐三週就將龍頭再度還給喬科維奇（Novak Djokovic），此役只要贏球就能重返球王，可惜未能如願。喬帥下週將以8420分領先梅德維夫的8410分，球王頭銜進入續寫歷史的第364週。

胡爾卡奇。（歐新社）

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