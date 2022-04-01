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NBA》浪費三節領先！ 七六人末節當機遭活塞逆轉苦吞3連敗

2022/04/01 10:33

砍寧安貢獻27分率隊逆轉七六人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕正在競爭東部龍頭席次的七六人，今天前進底特律作客，原以為能夠輕鬆過關，未料遭遇滑鐵盧，末節陷入得分乾旱，遭狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）和末節殺出的二年級前鋒貝伊（Saddiq Bey）聯手逆轉，以94：102不敵活塞，苦吞3連敗，戰績也跌落至東部第4。

七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）開賽火力全開，個人獨攬11分，率領球隊首節領先，不過活塞坎寧安帶隊緊咬比數，並進帳14分還以眼色，半場打完4分落後七六人。

易籃後，雙方持入陷入膠著，不過活塞板凳群決勝節群體奮起，各個上場都能有所貢獻，反觀七六人板凳群一蹶不振，兩隊板凳得分39：8成為勝負分水嶺。領先優勢消失殆盡的七六人不得不換回主力陣容，但已一發不可收拾，坎寧安上籃得手率活塞全場首度取得領先，隨後貝伊接管戰局連砍10分，搞得對手回天乏術，以一波27：8攻勢強勢收尾。

活塞板凳全挺身而出。（美聯社）

坎寧安繼前役轟下追平生涯新高34分後，今天再度維持好水準演出，全場27分6助攻4抄截，命中率高達6成，貝伊挹注20分，歐利尼克（Kelly Olynyk）百分百命中率砍下12分，海伊斯（Killian Hayes）貢獻10分。

恩比德雖然全場攻下37分15籃板，不過也發生7次失誤，哈登全場15僅4中，拿下18分9籃板7助攻，T.哈里斯（Tobias Harris）14分，馬克西（Tyrese Maxey）13分。

貝伊末節狂砍10分。（美聯社）

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