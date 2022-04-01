羽球》訓練會有回報！天才少女也是苦練出來 安洗瑩點出自身弱點

安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列韓國羽球公開賽，下週4月5日登場，女單方面，第2種子南韓20歲「天才少女」安洗瑩是奪冠熱門。

安洗瑩前一次打韓國公開賽是2019年，不過在首輪就敗給同胞成池鉉，一輪遊出局，隨後2020、2021年賽事因疫情取消，睽違3年後，安洗瑩又能在韓國公開賽亮相，而且安洗瑩已經今非昔比，她近年在賽場上蛻變有目共睹，儼然成為當今女單頂尖選手之一。

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3月中旬超級1000系列全英公開賽，安洗瑩4強更擊敗台灣世界球后戴資穎，生涯首次闖進全英女單決賽，不過決賽不敵日本名將山口茜，無緣拿下生涯首座全英賽冠軍。

如今將在自家主場亮相，安洗瑩接受世界羽聯（BWF）採訪時，點出自己不足之處，「我的弱點顯然是我的進攻，今年初我應該在這方面下更多功夫，但由於疫情關係，我們在1、2月的訓練不足，在培訓中心有多人確診，所以受到很多限制。」

安洗瑩以今年全英賽次輪擊敗蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour）的比賽為例，指出當時雖然贏了，但對於自己無法掌握好出拍時機感到惱火，「儘管我確實贏了，但就整體表現而言，我並不滿意，我應該做得更好，勝利是偉大的，但當你如此努力練習時，你必須在比賽中抓住機會，鑑於亞運會即將到來，我對自己並不滿意。」

談到在全英賽打球的感受，安洗瑩直呼：「我覺得有點緊張，但能夠在所有觀眾都關注你的球場上比賽時，真的很享受，而且很有趣。」

安洗瑩表示：「我會按照自己的節奏前進，我在訓練期間確實非常努力，取得這些成績和高的世界排名，是對我刻苦訓練的回報。」

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