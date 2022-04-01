足球》「台中藍鯨」征戰木蘭聯賽 女門神蔡明容加入成亮點

「台中藍鯨」征戰木蘭聯賽中市運動局長李昱叡（中）預祝蟬聯總冠軍。（台中市運動提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣女足隊年初在印度亞洲盃奮戰精神感動國人，讓4月16日即將開踢的國內女子足球賽最高殿堂「2022台灣木蘭足球聯賽」受到關注，台中女子足球代表隊「台中藍鯨」將移師高雄國家體育場對戰「高雄陽信」。為表達對台中藍鯨的支持，台中市政府運動局長李昱叡也前往太原足球場為藍鯨女孩們加油打氣，祝福蟬聯總冠軍，今年藍鯨隊有國家隊主力門將蔡明容加入，展現二連霸的企圖心。

李昱叡表示，台灣木蘭足球聯賽自2014年起成為國內女子足球最高層級賽事，「台中藍鯨」戰績卓越，曾在2017至2019年連續3屆奪得年度總冠軍、去年重回冠軍寶座，今年力拚蟬聯后冠，感謝台中藍鯨每年組訓參賽為台中市爭光，發展出台中女足在地特色，4月23日將在太原足球場將迎來首場台中主場賽事，歡迎民眾線上觀賽，也可以配合防疫措施進場為台中藍鯨加油！

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運動局指出，市府深耕足球發展，每年支持「台中藍鯨」組訓參賽，並推廣足球活動及深度訓練，透過「運動熱區足球計畫」促進幼年到年長者從事足球活動；也透過「台中市校園足球巡迴指導計畫」進入基層校園帶動足球運動風氣；另外，4月17日也將舉辦「2022年AFC女子足球節」，由藍鯨球員們帶領逾百位4歲至15歲女學童進行足球闖關活動，打造台中幼童足球友善運動城市。

運動局指出，今年聯賽台中藍鯨爭取在太原足球場辦理8場主場賽事，歡迎各地球迷齊聚台中感受木蘭足球魅力，相關比賽資訊請至中華民國足球協會 （ https://www.ctfa.com.tw ）網站查詢。

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