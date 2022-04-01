MLB》鄧愷威K功了得 巨人農場總監點出最大優勢

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔中央社〕23歲台灣投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣人。中央社專訪舊金山巨人隊農場投手總監，他談到鄧愷威3種變化球轉速優異，經常三振打者。

鄧愷威效力巨人隊小聯盟，去年在高階1A擔任先發投手，21場先發戰績5勝6敗，防禦率4.33。最突出的是他三振數據，在95.2局當中賞給對手142次三振，統計平均每9局有13K，9月9日締造個人新高6局13K紀錄。

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主掌巨人隊4個層級小聯盟球隊投手部門的總協調人萊爾（Justin Lehr）日前在春訓基地觀看鄧愷威比賽，接受中央社訪問。

萊爾首先稱讚鄧愷威的人格特質：「他是一個隨時做好準備、非常勤奮向上的球員。」

鄧愷威擁有95英里（約153公里）上乘球速，帶有伸卡的下沉尾勁，不過萊爾指出，變化球才是鄧愷威最大的優勢，「他的曲球、滑球、卡特球這3種變化球都非常犀利，旋轉速度很夠，這也是他能投出很多三振的原因。」

鄧愷威透露，教練團曾經分析，他的投球型態類似日本投手達比修有、費城人投手諾拉（Aaron Nola），交互運用多種變化球與打者周旋，他把這兩名大聯盟投手當做自己精進的目標。

萊爾分析，鄧愷威是一個年輕投手，距離登上大聯盟還有一些進步空間，決定他能不能邁向更高層級的關鍵在於養成「能夠穩定投出好球的能力、在球數上占有優勢的能力」。

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