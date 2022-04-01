NBA》公鹿延長賽1分差氣走籃網 字母哥轟44分登隊史得分王

亞德托昆波登隊史得分王。（歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今率領公鹿踢館籃網主場，攻下44分登基隊史得分王，衛冕軍終場也在延長賽以120：119險勝籃網，拿下2連勝。

目前在東部排名第2的公鹿與第8的籃網，極有可能在季後賽首輪就碰頭，雙方去年夏天第二輪鏖戰至第7戰的延長賽才分出勝負，今天也免不了加班命運。

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亞德托昆波今在末節鐘響前18秒投進三分彈，讓雙方以110：110進入延長賽，公鹿雖在OT搶得先機，不過籃網在倒數8秒靠著杜蘭特（Kevin Durant）的3罰俱中，逆轉取得119：118領先，但亞德托昆波接下來的兩罰也都沒有失手，終場衛冕軍就以1分之差氣走籃網。

亞德托昆波賽前在公鹿得分榜以39分落後賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）隊史紀錄的14211分，他今攻下44分、包括罰球19投15中，正式寫下公鹿隊史新猷。

二當家米德爾頓（Khris Middleton）拿下16分，不過第三節就因惡意犯規被驅逐出場、J.哈勒戴（Jrue Holiday）繳19分6抄截8籃板的成績。

籃網方面，杜蘭特繳全隊最高26分、還傳出11次助攻、厄文（Kyrie Irving）有25分5助攻表現、B.布朗（Bruce Brown）貢獻23分、小柯瑞（Seth Curry）拿下16分、卓蒙德（Andre Drummond）抓下10籃板不過僅進帳4分。

杜蘭特。（法新社）

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