中職》悍將羅力、優瑪隔離出關 今到球場分流訓練

富邦悍將羅力進入自主健康管理階段。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將洋投羅力、優瑪已在3月31日完成隔離，今天起進入自主健康管理階段在新莊棒球場進行分流訓練，球團送上球隊最新鋼彈聯名T恤，兩人驚喜直呼設計相當帥氣。

富邦悍將優瑪進入自主健康管理階段。（富邦球團提供）

今年是羅力來台灣打球的第10年，續留富邦讓他很興奮，他說：「我非常喜歡台灣，很開心能夠回到富邦繼續打球，非常期待今年球季的到來，我想要與我最愛的隊友們，一起幫助球隊贏得比賽。」

請繼續往下閱讀...

許多球迷相當期待羅力再度回到富邦，他也從社群網站上感受到球迷的熱情，他說：「很謝謝大家的支持和愛護，每當我上投手丘的時候，都能感受到大家的熱情和應援，期待能再度見到球迷們。」

羅力在3月份抵達台灣，來台前都有進行自主訓練，雖然準備進度比較晚，但身體狀況相當好，他表示，現階段要把身體強度再提升，以能完成先發投手任務的方向去努力。

富邦悍將羅力進入自主健康管理階段。（富邦球團提供）

再度回到台灣，羅力透露期待的事情之一就是能在吃到台灣的食物，他笑說：「當我回到美國大約2週後，我就開始想念台灣的食物，像是小籠包、炒飯等等，這就是台灣的味道。」

富邦球團今年和PIZZA ROCK合作，推出羅力專屬的限定悍將口味，他說：「真的是受寵若驚，比薩是我想家的時候，能夠得到慰藉的食物，能有這樣的合作很酷！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法