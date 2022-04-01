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NBA》湖人還要多慘？關鍵比賽遭爵士痛打 再度跌出附加賽

2022/04/01 12:48

魏斯布魯克（中）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽邁入尾聲，湖人正值爭奪附加賽席次的關鍵時期，但今日面對5連敗的爵士，紫金大軍也沒把握機會，終場以109：122不敵爵士，吞下4連敗，再度回到西部第11，跌出附加賽行列。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日因傷缺陣，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）也尚未復出，湖人群龍無首，前2節都被壓著打，上半場打完陷入55：66落後。

易籃後，湖人第三節火力提升，孟克（Malik Monk）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、豪爾德（Dwight Howard）輪流砍分，團隊單節進帳30分，但防守端無法有效限制爵士，仍維持雙位數分差，決勝節，湖人始終未能縮小比分，最終無力回天吞敗，讓爵士中止連敗低潮。

爵士輕取湖人。（USA TODAY Sports）

魏斯布魯克攻下24分、6籃板、7助攻，豪爾德貢獻21分、12籃板，孟克進帳14分；爵士「雙星」米契爾（Donovan Mitchell）29分、7助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）25分、17籃板。

賽後，湖人戰績為31勝45敗，與馬刺相同，雙方本季對戰成績同為2勝2敗，進而比較分部對戰成績，馬刺優於湖人，因此湖人跌至西部第11，再度掉出附加賽行列，馬刺重回西部第10。

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