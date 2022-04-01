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NBA》騎士2016年奪冠要感謝D.格林？詹皇前隊友這樣說

2022/04/01 12:22

D.格林2016總冠軍第5戰遭到禁賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士2016年總冠軍賽在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）帶領下，克服系列賽1比3落後頹勢，戲劇性連贏3場奪冠，不過該年騎士冠軍成員之一R.傑佛森（Richard Jefferson）也坦承，若不是D.格林（Draymond Green）冠軍戰第5戰遭禁賽，球隊可能很難逆轉贏得冠軍。

現擔任籃球評論援的R.傑佛森，昨天受邀擔任勇士太陽之戰場邊球評，重提5年前冠軍戰交手金洲大軍時光，並不諱言表達對D.格林的讚賞，「如果D.格林沒在第5戰遭到禁賽，我不確定我們最後能否拿下冠軍，我不介意別人怎麼說，因為這是真的，我一直很感謝他，他的缺陣的確幫助我們很多。」

該年總冠軍賽第4戰，D.格林因和詹姆斯對位爆發肢體衝突，雙方各領到一次技術犯規，但D.格林季後賽已領到7次技術犯規，按照規定要被禁賽一場，也成為系列賽轉折點，勇士隨後兵敗如山倒，遭連追3場，衛冕霸業也就此夢碎。

勇士該年例行賽創下史上最佳戰績73勝9敗紀錄，不過季後賽之路走得並不順遂，分區冠軍戰險遭雷霆逆襲，冠軍戰又將到手的果實送給對方。其中，D.格林冠軍系列戰6場下來場均貢獻16.5分、10.3籃板、6.3助攻，對勇士的重要性不言而喻。

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