NBA》德羅森轟50分寫隊史罕見紀錄！ 公牛逆轉快艇收2連勝

德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今迎戰快艇，德羅森（DeMar DeRozan）全場瘋砍50分，幫助球隊以135：130在延長賽力壓快艇，收下2連勝。

公牛首節就陷入10分落後，次節一度縮小分差至1分，但馬上又讓對手拉開分差，處於雙位數落後，半場結束前拉文（Zach LaVine）三分破網，讓公牛回到個位數差距，以50：59進入下半場。

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易籃後，公牛又陷入亂流，一度處於16分落後，只能在後頭苦苦追趕，比賽來到決勝節，德羅森單節豪取17分，幫助公牛力挽狂瀾，其中他在最後3.5秒獲得3罰機會，不過只罰進2球，無緣一口氣逆轉比數，兩隊進入延長賽。

德羅森（右）。（USA TODAY Sports）

延長賽，依舊是德羅森的個人秀，他獨拿10分幫助球隊取得領先優勢，加上戰局膠著之際，威廉斯（Patrick Williams）連砍5分挹注，公牛終場以5分差驚濤駭浪收勝。

德羅森全場26投17中，轟下50分、5籃板、6助攻，他是公牛隊史第6位轟破50分的球員，拉文21分、4籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）22分、14籃板。

快艇方面，6人得分上雙，R.傑克森（Reggie Jackson）34分、7助攻，P.喬治（Paul George）22分、4籃板、5助攻。

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