MLB》卡諾新賽季改守一壘？ 大都會新主帥春訓大膽嘗試

大都會前明星內野手卡諾。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會前明星內野手卡諾（Robinson Cano）過去主要鎮守二壘防區，不過今天春訓新任總教練休瓦特（Buck Showalter）特別將他擺往一壘守備，希望能夠刺激球隊陣型。

大都會過去一壘手主要都由阿隆索（Pete Alonso）擔任，但他今天剛好輪休，休瓦特也藉機測試卡諾能否勝任這項任務。「他在那位置看起來很舒服，他以前有過守一壘的經驗，很開心看到他在場上這麼自在。」休瓦特說。

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今年已高齡39歲的卡諾，上次守一壘要追溯至2018年，當時他還在水手效力，有過14場一壘守備紀錄，包含10次先發之姿登場。「我感覺很舒服，比我預想來得要好，很開心能夠上場打球。」卡諾賽後表示。

卡諾雖然並不熟悉一壘守備，不過今天不論是處理滾地球，或是拋小球給投手都得心應手，絲毫沒有生澀的感覺。但卡諾其實到賽前才知道今天要擔綱一壘防守任務，還特別向阿隆索借了一壘訓練手套才得以上場。

隨著年紀逐漸增長，球隊後輩逐漸卡位，禁賽一年後的卡諾不再像過去擁有穩定上場時間，他必須與隊友競爭脫穎而出才能獲得出賽機會，休瓦特季前也向他表示，新球季將被授予DH、一壘、二壘的守備工作，「為了幫助這支球隊贏球，我願意做任何事情，無論要我防守哪裡，我都會使命必達。」卡諾賽後向記者提到。

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