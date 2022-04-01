晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「鬼之切入」吉諾比利入主2022名人堂 傳奇千勝教頭也獲選

2022/04/01 14:21

吉諾比利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022籃球名人堂在台灣時間4月3日才會公布入選名單，今日《The Athletic 》記者查拉尼亞（Shams Charania）搶先爆料，透露前馬刺名將「鬼之切入」吉諾比利（Manu Ginobili）等5人確定入選。

查拉尼亞爆料的名單有：前NBA球星吉諾比利、哈達威（Tim Hardaway）、傳奇教頭卡爾（George Karl）、前WNBA球星凱許（Swin Cash）、西維吉尼亞大學教練哈金斯（Bob Huggins）。

吉諾比利是馬刺王朝的主要成員，曾與球隊一同拿下4座總冠軍，擁有「鬼之切入」美名，他生涯在NBA打拚16年，入選2次全明星、拿過一次年度最佳第六人。

哈達威生涯效力過勇士、熱火、小牛（現獨行俠）、金塊、溜馬，合計入選5次全明星，曾在1997年入選年度陣容第一隊，他的10號球衣也被熱火退休。

卡爾在NBA擁有27年執教生涯，總計執掌過6支球隊兵符，生涯累積1175勝822敗、勝率高達5成88，曾在2012-13球季率領金塊奪下57勝25敗，該年卡爾也得到年度最佳教練殊榮，是史上著名「千勝教頭」。

凱許3度獲得WNBA冠軍，4度入選WNBA全明星，她也是兩屆奧運金牌得主，目前在鵜鶘球團擔任高層。

哈金斯擁有超過40年執教生涯，兩度獲得NCAA年度最佳教練，帶隊累積超過900場勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。