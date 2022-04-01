NBA》「鬼之切入」吉諾比利入主2022名人堂 傳奇千勝教頭也獲選

吉諾比利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022籃球名人堂在台灣時間4月3日才會公布入選名單，今日《The Athletic 》記者查拉尼亞（Shams Charania）搶先爆料，透露前馬刺名將「鬼之切入」吉諾比利（Manu Ginobili）等5人確定入選。

查拉尼亞爆料的名單有：前NBA球星吉諾比利、哈達威（Tim Hardaway）、傳奇教頭卡爾（George Karl）、前WNBA球星凱許（Swin Cash）、西維吉尼亞大學教練哈金斯（Bob Huggins）。

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吉諾比利是馬刺王朝的主要成員，曾與球隊一同拿下4座總冠軍，擁有「鬼之切入」美名，他生涯在NBA打拚16年，入選2次全明星、拿過一次年度最佳第六人。

哈達威生涯效力過勇士、熱火、小牛（現獨行俠）、金塊、溜馬，合計入選5次全明星，曾在1997年入選年度陣容第一隊，他的10號球衣也被熱火退休。

卡爾在NBA擁有27年執教生涯，總計執掌過6支球隊兵符，生涯累積1175勝822敗、勝率高達5成88，曾在2012-13球季率領金塊奪下57勝25敗，該年卡爾也得到年度最佳教練殊榮，是史上著名「千勝教頭」。

凱許3度獲得WNBA冠軍，4度入選WNBA全明星，她也是兩屆奧運金牌得主，目前在鵜鶘球團擔任高層。

哈金斯擁有超過40年執教生涯，兩度獲得NCAA年度最佳教練，帶隊累積超過900場勝利。

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