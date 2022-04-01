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NBA》早晚都會進名人堂！杜蘭特：勇士、雷霆都應退休我的球衣

2022/04/01 14:56

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）除球技過人、自信也是無人能敵，日前受訪時還表示雷霆、勇士兩個前東家必須退休自己的球衣。

33歲的杜蘭特在雷霆待了9個球季，7度入選明星賽，2016年夏天轉戰勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）攜手在2017、18年奪冠，同時成為聯盟史上第6位連霸總冠軍賽MVP的球員。

杜蘭特2019年加盟籃網，與厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）合組的三巨頭，已經在後者被交易至七六人後正式解體，目前籃網在東部排在第8，必須靠附加賽爭取季後賽席次。

身為12屆全明星的杜蘭特，近日接受《The Ringer》採訪，表示兩支前東家必須尊重自己留下的功績，「雷霆必須退休我的球衣，如果不這麼做的話，對這項運動不會有任何好處，勇士也是如此。我現在還是籃網球員，但若接下來四、五年我都能繳出這樣的表現，籃網應該也要退休球衣）。」

杜蘭特篤定自己能進入名人堂，「效力過的每支球隊我都稱之為家，我不認為退休時這些球隊會跟我說：『你不是我們歷史的一部分』，生涯結束後我將會進入名人堂，也會成為歷史上最偉大的球員之一，如果他們不承認我的成就，就是針對我了。」

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