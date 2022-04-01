中職》聯盟開幕戰紀錄一籮筐 熱搜字:羅偉、146球、2010人

職棒33年新球季明天將在洲際球場點燃戰火。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕職棒33年新球季明天將在洲際球場點燃戰火，由去年總冠軍中信兄弟坐鎮主場迎戰統一獅，大賽開打前，先關注過去聯盟開幕戰不可思議的紀錄。

★1993年聯盟開幕戰兄弟象王牌投手陳義信投了146球寫熱血紀錄。

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★1993年、2003年聯盟開幕戰，兄弟象王光輝、許誌為（後更名許皓銘）擊出再見安打，32年來只有這兩次用再見安決勝負。

★1996年聯盟開幕戰統一獅洋砲羅偉，首局首打席敲出全壘打，至今唯一一人。

★1996年聯盟開幕戰三商虎單場發生5次失誤，寫下不名譽紀錄。

★1997年聯盟開幕戰時報鷹第3局灌進8分，寫下單局最多得分紀錄，統一獅先發投手吳俊良單局失8分也是紀錄。

★2000年聯盟開幕戰和信鯨對統一獅，當時在嘉義市立棒球場竟然只有2010名球迷進場觀戰，只比該季平均每場觀眾1676人多一點。

★2010年聯盟開幕戰兄弟象以1:0險勝統一獅，只花2小時22分鐘，史上最省時。

★2016年聯盟開幕戰中信兄弟對Lamigo桃猿，兩隊合計扛出7發全壘打，如果比賽用球恢復係數壓在0.560以下，這紀錄未來難以被打破。

★2016年聯盟開幕戰中信兄弟張正偉擊出場內全壘打，至今唯一一人。

★扣除因雨延賽4次，過去28次聯盟開幕戰贏球隊伍，最終拿到總冠軍總計12次。

★今年統一獅參與第21次聯盟開幕戰史上最多。

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