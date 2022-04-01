晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》聯盟開幕戰紀錄一籮筐 熱搜字:羅偉、146球、2010人

2022/04/01 13:20

職棒33年新球季明天將在洲際球場點燃戰火。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕職棒33年新球季明天將在洲際球場點燃戰火，由去年總冠軍中信兄弟坐鎮主場迎戰統一獅，大賽開打前，先關注過去聯盟開幕戰不可思議的紀錄。

★1993年聯盟開幕戰兄弟象王牌投手陳義信投了146球寫熱血紀錄。

★1993年、2003年聯盟開幕戰，兄弟象王光輝、許誌為（後更名許皓銘）擊出再見安打，32年來只有這兩次用再見安決勝負。

★1996年聯盟開幕戰統一獅洋砲羅偉，首局首打席敲出全壘打，至今唯一一人。

★1996年聯盟開幕戰三商虎單場發生5次失誤，寫下不名譽紀錄。

★1997年聯盟開幕戰時報鷹第3局灌進8分，寫下單局最多得分紀錄，統一獅先發投手吳俊良單局失8分也是紀錄。

★2000年聯盟開幕戰和信鯨對統一獅，當時在嘉義市立棒球場竟然只有2010名球迷進場觀戰，只比該季平均每場觀眾1676人多一點。

★2010年聯盟開幕戰兄弟象以1:0險勝統一獅，只花2小時22分鐘，史上最省時。

★2016年聯盟開幕戰中信兄弟對Lamigo桃猿，兩隊合計扛出7發全壘打，如果比賽用球恢復係數壓在0.560以下，這紀錄未來難以被打破。

★2016年聯盟開幕戰中信兄弟張正偉擊出場內全壘打，至今唯一一人。

★扣除因雨延賽4次，過去28次聯盟開幕戰贏球隊伍，最終拿到總冠軍總計12次。

★今年統一獅參與第21次聯盟開幕戰史上最多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。