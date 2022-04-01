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中職》第6隊加盟跨出一大步 台鋼遞交經營企劃書

2022/04/01 14:10

台鋼集團會長謝裕民（左）今天遞交經營計劃書，由中職聯盟會長蔡其昌（右）代表收下。（台鋼集團提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣鋼鐵集團今日提交加盟中華職業棒球大聯盟「經營企劃書」，由台鋼集團謝裕民會長與王炯棻董事長代表遞交，聯盟會長蔡其昌代表收下，宣告台鋼雄鷹球團為加入中華職棒成為第六隊，邁出重要的一步。

聯盟會長蔡其昌表示，這是歷史性的一刻，看到謝裕民會長與台鋼集團一步一步按規劃時程實現，讓全國球迷逐漸看到第六隊的雛形，令人非常感動，將儘速與五隊常務理監事召開會議審查！

中職現有五球團，包括中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、富邦悍將與味全龍。在2019年味全龍重返中職成為第五隊之後，2022年台鋼集團申請加盟，使中華職棒可望繼2008年之後再度回到六球團的規模。

台鋼雄鷹加盟中職經營計劃書。（台鋼集團提供）

台鋼雄鷹提出的經營企劃書內容包括以「深耕高雄」強調屬地主義的理念，「擴大球迷支持」為方向，打造「南台灣棒球新樂園」為主軸，強化「城市合作」進行規劃，「立足台灣，放眼國際」為目標。

台鋼集團於3月2日與聯盟簽下加盟意向書，並於4月1日完成提交加盟企劃書。接下來聯盟內部會先經過審查，接著召開常務理事會，只要通過加盟，台鋼雄鷹就能正式展開球隊運作，預計7月份參加中華職棒年度新人選拔會，明年投入二軍比賽，2024年正式加入一軍賽事。

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