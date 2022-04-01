T1》誰是本土第一控？ 林韋翰最快4日登場對蔣淯安

中信特攻網羅的旅外好手林韋翰首場比賽預計最快4月4日登場，他和台啤英熊主控蔣淯安的對決成為一大焦點。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟桃園雲豹本週賽事因疫情延賽，新北中信特攻網羅的旅外好手林韋翰首場比賽預計最快4月4日登場，而他和台啤英熊主控蔣淯安的對決也成為一大焦點。

註冊大限前，特攻宣布征戰中國CBA多年的「台灣軟豆」林韋翰回歸加盟，此戰可望重磅首秀，先前林韋翰受訪時提到：「在SBL時都沒有贏過蔣淯安。」時隔多年，台灣中生代最好的兩位控球後衛，林韋翰與蔣淯安將於T1聯盟職業賽場上首度頂尖對決，掀起誰才是聯盟本土的第一控球後衛的話題。

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英熊全隊平均身高196.1公分為聯盟最高，陣中除了蔣淯安、簡肇熠、蓋樂威（Ramon Galloway）以外其餘大多皆為鋒線球員，上週更加入了230公分的德古拉（Samuel Deguara）。反觀新北中信特攻全隊有多達8位是後衛球員，陣中最高是新加入211公分的凱（Kevin Allen），再來就是機動力十足的208公分馬龍（Marlon Johnson），不同球風的兩隊交手，也是一大看點。

雙方前5次交手，特攻拿下3勝，本場為兩隊例行賽最終戰對決，目前兩隊與太陽皆輪流互換二、三、四名，季後賽卡位十分激烈，高雄全家海神持續穩坐龍頭以及太陽狀況持續火熱的情況下，兩隊本季再交手可能得要等到總冠軍賽。

展開主場2連戰的英熊，下週二將碰到雲豹，兩隊上交手，雲豹贏球靠著戴維斯（Deyonta Davis）與湯馬斯（Elijah Thomas）聯手拿下29分、25籃板，強勢肆虐英熊禁區。本週英熊有230公分德古拉助拳，想必在籃板方面可以找到有效的解決方法來面對雲豹的禁區強攻。

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