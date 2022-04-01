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NBA》「3月瘋」太狂！聯盟眾星齊飆分 追平60年前神紀錄

2022/04/01 15:35

公牛德羅森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA颳起「3月瘋」，今日是美國時間3月最後一天，公牛德羅森（DeMar DeRozan）瘋砍50分，讓聯盟單月出現9次轟破50分的飆分秀，追平60年前的紀錄。

今日之前，3月共有6人飆破50分、累積8次，分別是厄文（Kyrie Irving）和詹姆斯（LeBron James）皆轟下2次，湯斯（Karl-Anthony Towns）、塔圖姆（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）、貝伊（Saddiq Bey）各貢獻1次。

只要再1次達標50分大關，就能追平1962年12月的紀錄，當時張伯倫（Wilt Chamberlain）1人就包辦6次，其他3次則由貝勒（Elgin Baylor）寫下。

最終美國時間3月最後一天，公牛迎戰快艇，德羅森全場26投17中，轟下50分、5籃板、6助攻，不僅幫球隊演出逆轉勝，更與上述6位球員，一同追平60年前的里程碑。

此外，《ESPN Stats & Info》數據統計指出，包括今日德羅森在內，本季已有14位球員轟破50分，也寫下史上單季最多紀錄。

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