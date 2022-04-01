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羽球》「麟洋配」擔任交通安全宣導大使 拍攝海報推廣交安知識

2022/04/01 15:25

王齊麟、李洋「麟洋配」擔任交通安全宣導大使，拍攝宣導圖文推廣交安知識。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕2021年東京奧運男子羽球雙打金牌選手王齊麟及李洋2人，受邀擔任北市警局交通安全宣導大使，拍攝宣導海報。北市警局今天表示，期能藉由「麟洋配」高人氣及運動形象，推廣交通安全知識，深化民眾交安觀念。

北市警局表示，北市今年1到2月總計發生1萬5477件交通事故案件，較去年同期減少1073件，「路口」發生事故占總事故比例61.78％，前三大主要肇因為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」及「變換車道或方向不當」，而死傷車種以「機車」及「行人」2大族群最多。

而羽球是兼具「力」與「美」的運動項目，「專注」在球場上的每一顆球、每一瞬間都是拿金牌的關鍵，同樣的「專注」在道路通行的每一刻，才是用路安全的最佳保障，因此特別邀請王齊麟及李洋2人擔任交通安全宣導大使，推廣交通安全知識。

北市警局呼籲，守護交通安全是每一位市民的責任，遵守交通規則是每一位公民應有的素養，車輛行經路口「慢」、「看」、「停」，行人穿越路口「停」、「看」、「聽」，時時保持專注，酒後切勿駕車，保護自己也尊重他人，勿讓酒精成為交通安全的破口，平安才是回家唯一的路。

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