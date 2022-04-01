再擦亮排球國手搖籃 雲林這小鎮打造三級銜接培訓

建國國中女排隊球員今天到北辰國小為將參加下月中華盃的選手加油打氣，並與學弟妹一起切磋球技。（記者黃淑莉攝）



〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港鎮北辰國小是排球國手的搖籃，幾年前建國國中成立女排隊接手，這幾年打出名堂，今年勇奪甲級聯賽亞軍，在地方積極奔走下，北港高中今年成立體育班，女排是重點項目，縣議員蔡岳儒說，期待學校的三級銜接，留住優秀選手，為台灣培育更多優秀排球選手。

北辰國小排球隊將在下個月參加中華盃，北港建國國中女排隊剛獲甲組聯賽亞軍，今天前往北辰國小為學弟妹加油打氣，並技術指導。

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長期關心北港的排球運動推展，縣議員蔡岳儒指出，期盼透過北港高中、建國國中球員的技術指導，北辰國小女排、男排今年都有好成績。

蔡岳儒說，最令人開心是，不僅建國國中女排表現優異，北港高中去年成立女排隊，現有6名隊員，今年體育班也將招收，其中排球是重點項目，未來在地三級銜接一條龍訓練，讓優秀選手可以留在家鄉，進而有更好表現。

建國國中校長林吉城表示，建國女排隊在縣內三級銜接扮演承先啟後的關鍵，銜接北辰國小女排選手發揚光大後，再由北港高中接手，相信不久雲林女排可以在國內發光發熱。

北港高中校長江耀淇表示，學校體育班今年要招生，重點項目為女籃、田徑及女排，今年有6個孩子加入，且家長後援會已成立，有三級銜接選手不用離鄉背景，親子間多了好幾年相處時間。

建國國中女排隊球員今天到北辰國小為將參加下月中華盃的選手加油打氣，並與學弟妹一起切磋球技。（記者黃淑莉攝）



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