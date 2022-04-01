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MLB》曾任東奧準決賽先發 雙城25歲菜鳥扛開幕戰

2022/04/01 20:18

J.萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城於今日宣布，對上水手的開幕戰，將由25歲新秀右投J.萊恩（Joe Ryan）擔任先發。這也是雙城繼1969年球季後，再度指定菜鳥擔任開幕戰先發投手。

J.萊恩於2018年選秀會以第7輪的順位被光芒選中，去年7月在一場交易案中來到雙城，而雙城當時則是送出老將重砲克魯茲（Nelson Cruz）。上季末萊恩升上大聯盟，5場先發留下2勝1敗，防禦率4.05的成績，26.2局的投球中就送出30張老K，僅出現5次保送。

另外，J.萊恩也是2020東京奧運美國國家隊成員，更於對上南韓的準決賽中擔任先發投手，繳出4.1局失1分，另有3次三振與1次保送，雖然未能拿勝投，但也幫助美國挺進金牌戰，因此他不乏面臨大場面的經驗。

J.萊恩曾任2020東京奧運美國隊成員。（路透社）

而春訓2場先發，J.萊恩共投了5局，僅被敲出3支安打與投出1次保送，送出6次三振沒有失分。雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）也讚賞這位年輕右投，「我第一次見到他投球時就無懈可擊，他來到訓練營時就已經很不錯了，現在狀況調整得更到位。他準備得相當充分，也會持續運用各種方式讓打者出局。」

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