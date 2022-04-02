中職33年點燃戰火 今日賽事預告與轉播

開幕戰由泰迪對決胡智為。（資料照，記者李惠洲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA今日有四場賽事轉播，首場由快艇對決公鹿，甫傷癒復出即進入狀況的P.喬治（Paul George）能否帶領快艇擊敗亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿？第二場由太陽對決灰熊，碰上本季創下隊史賽季最多勝的太陽，灰熊在沒有莫蘭特（Ja Morant）下如何應付？第三場由鵜鶘對決湖人，詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）有望復出，與魏斯布魯克（Russell Westbrook）迎來久違的三巨頭合體，湖人能否戰勝鵜鶘，保住附加賽席次？第四場由灰狼對決金塊，湯斯（Karl-Anthony Towns）與約基奇（Nikola Jokic）兩大新世代中鋒交手，誰能勝出？記得收看轉播囉！

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令球迷期待已久的中華職棒33年球季就在今日正式點燃戰火，開幕戰將由統一獅對上去年總冠軍中信兄弟，雙方分別派出胡智為與泰迪應戰。胡智為去年下半季從美返台加入中職，今年將迎來首個中職完整球季；泰迪去年在統一獅雖僅出賽8場，卻繳出優異的6勝2敗與1.18防禦率，如今回鍋中職加盟黃衫軍。兩隊會擦出什麼火花，喜愛中職的球迷別錯過精彩的開幕戰！

NBA

08:00 快艇@公鹿 ELEVENSPORTS1

08:00 太陽@灰熊 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 鵜鶘@湖人 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

10:30 灰狼@金塊 緯來體育 D-LIVE

MLB春訓

09:40 水手@洛磯 愛爾達體育2台

中職例行賽

17:05 統一獅＠中信兄弟 緯來體育

PLG

17:00 鋼鐵人 vs. 國王

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 台鋼獵鷹 vs. 台中太陽

轉播：愛爾達體育3台、ELEVENSPORTS1

SBL

14:00 台銀 vs. 璞園

16:00 裕隆 vs. 九太

轉播：緯來精采台

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